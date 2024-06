Duhamel (BFM) recadre sèchement Odoul (RN) sur Léon Blum

C’est une séquence qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Invité de BFM TV, lundi soir, le député RN Julien Odoul s’est fait sèchement recadrer par le présentateur Benjamin Duhamel.

Il est 22h52. Soirée spéciale sur BFM TV, ce lundi soir, consacrée à la dissolution de l’Assemblée nationale. Voulant réagir à la mise en place d’un nouveau Front Populaire, Julien Odoul se permet alors quelques mots carrément gênants. En tout cas, vu le contexte de son parti politique, le Rassemblement National (RN).

– Julien Odoul (RN) : J’ai une petite pensée pour le grand Léon Blum qui doit se retourner dans sa tombe.

– Benjamin Duhamel : Je ne suis pas sûr qu’il serait heureux d’être cité par le RN.

– Julien Odoul : Pourquoi ?

– Benjamin Duhamel : Blum repris par un parti fondé en partie par des membres de la SS ?

Le tacle est terrible de la part du neveu d’Alain Duhamel mais terriblement logique . Un recadrage net de la part du journaliste, comme on en voit peu. Des mots salués par la majorité des commentaires sur les réseaux sociaux : « Odoul cite ‘le grand Léon Blum’ pour cracher sur l’unité de gauche. On rêve. On rêve. Même Duhamel le petit sort de ses gonds », insiste un tweeto.

« Quand on pense aux malheurs que ces connards de SS et de fachos ont fait subir à Léon Blum et à sa famille, c’est vraiment à vomir… », ajoute un autre.