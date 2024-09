Dragon Ball célèbre ses 40 ans avec une nouvelle série animée en France dès le 15 octobre

Pour les 40 ans de la saga Dragon Ball, une nouvelle série animée intitulée Dragon Ball Daima sera diffusée en France à partir du 15 octobre sur la chaîne payante Mangas. La chaîne proposera la série en version originale sous-titrée chaque mardi soir à 22h50, quelques heures seulement après sa diffusion au Japon. Cet événement marque le grand retour de Son Goku et de ses aventures épiques à l’écran, pour le plus grand plaisir des fans de tous âges.

Cette nouvelle version animée arrive seulement quelques mois après le décès de l’auteur du manga, Akira Toriyama, survenu en mars dernier à l’âge de 68 ans. Publié pour la première fois en 1984, Dragon Ball a rapidement acquis une notoriété internationale grâce à son adaptation animée, deux ans plus tard. En France, le dessin animé a connu un succès retentissant dans les années 1990 grâce à sa diffusion dans l’émission culte Club Dorothée sur TF1, avec un générique chanté par Ariane spécialement pour le public français.

Dragon Ball Daima promet de renouer avec l’esprit d’aventure et d’action qui a fait la renommée de la série originelle. Son Goku, le petit garçon surdoué en arts martiaux et doté d’une queue de singe, repartira à la recherche des sept boules de cristal magiques. « Pour accompagner la diffusion de Dragon Ball Daima, la chaîne Mangas proposera également la rediffusion de la série culte Dragon Ball Z chaque jour à 17h25 dès le 14 octobre », a précisé la chaîne.

Mangas vous invite à découvrir les prochaines aventures de Son Goku 💥

📺 Dragon Ball DAIMA arrive sur Mangas dès le 15 octobre à 22h50 pic.twitter.com/mLl9vjLLKw — La Chaîne Mangas (@LaChaineMangas) September 27, 2024

Dragon Ball, considéré comme l’un des mangas les plus populaires de tous les temps, a été vendu à plus de 260 millions d’exemplaires dans le monde, dont 20 millions en France. Les aventures de Son Goku et de ses amis se sont déclinées en plusieurs séries animées comme Dragon Ball Z, mais aussi en films et en jeux vidéo, consolidant son statut de phénomène culturel mondial.

Avec la sortie de Dragon Ball Daima, les fans pourront redécouvrir la magie de l’univers créé par Akira Toriyama, tout en rendant hommage à l’auteur disparu. Le rendez-vous est pris pour le 15 octobre sur la chaîne Mangas, pour une soirée sous le signe des combats légendaires et des transformations spectaculaires de Son Goku.

Alice Leroy