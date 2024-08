Douglas Emhoff : le partenaire de Kamala Harris dans la vie et la politique

Douglas Emhoff est devenu une figure publique marquante comme « Second Gentleman » des États-Unis depuis l’élection de sa femme, Kamala Harris, à la vice-présidence en 2020. Initialement discret, Emhoff se retrouve désormais sous les feux de la rampe, surtout depuis que Kamala Harris s’est lancée dans la course à la présidence.

Un parcours professionnel distingué

Avant de se retrouver sous les projecteurs, Emhoff avait une carrière remarquable comme avocat spécialisé dans le droit des médias, du sport et du divertissement à Los Angeles. Diplômé en droit en Californie, il a travaillé dans plusieurs cabinets prestigieux avant de fonder sa propre entreprise, qu’il a vendue en 2006. Sa carrière a pris un tournant décisif lorsqu’il a décidé de soutenir pleinement la carrière politique de Kamala Harris.

En décembre 2022, Emhoff a mis sa carrière en pause pour devenir professeur de droit à l’Université de Georgetown à Washington, D.C. Il s’est également engagé activement dans la lutte contre l’antisémitisme et les violences à l’encontre des communautés juives, en lien avec son propre héritage juif.

Un soutien indéfectible et visible

Emhoff a choisi de mettre de côté sa carrière d’avocat pour devenir un soutien constant pour sa femme dans ses fonctions publiques. Depuis la sélection de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden, il s’est affirmé comme un allié précieux, défendant sa femme contre les critiques misogynes et racistes. Leur relation est marquée par un soutien mutuel, illustré par ses discours lors de la Convention nationale démocrate, où il a exprimé sa fierté et son amour pour Kamala Harris tout en soulignant son engagement envers le pays.

Le couple s’est rencontré en 2013 et s’est marié l’année suivante. Leur union a donné naissance à une famille recomposée, avec les enfants de Douglas Emhoff, Cole et Ella, issus de son premier mariage. Kamala Harris est devenue une figure maternelle importante pour ses beaux-enfants, qui l’appellent affectueusement « Momala ».

Avec la candidature de Kamala Harris à la présidence, Douglas Emhoff pourrait entrer dans l’histoire en devenant le premier « Premier Gentleman » des États-Unis. Il continue de soutenir activement sa femme, prenant la parole lors des événements de campagne et assumant une présence publique significative. Il a également participé à des engagements diplomatiques, comme diriger une délégation américaine aux cérémonies de clôture des Jeux Olympiques de Paris.

Défis et controverses

Malgré son rôle de soutien, Douglas Emhoff n’est pas exempt de controverses. Des révélations récentes sur une liaison extraconjugale lors de son premier mariage ont suscité des critiques. Cependant, il a abordé ces questions avec transparence, mettant en lumière les difficultés surmontées en famille.

Emhoff, par son engagement contre l’antisémitisme et ses prises de position publiques, joue un rôle crucial dans la campagne présidentielle de sa femme. Son soutien indéfectible et son implication dans des causes sociales et politiques importantes ajoutent une dimension significative à la campagne de Kamala Harris, influençant potentiellement le soutien de divers électorats.

En définitive, Douglas Emhoff, premier « Second Gentleman » et potentiel futur « Premier Gentleman », continue de marquer la vie politique américaine par son engagement personnel et public.