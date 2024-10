Donald Trump retourne à Butler, un lieu marqué par sa tentative d’assassinat

Donald Trump s’apprête à marquer ce samedi un retour symbolique à Butler, en Pennsylvanie, là même où il avait échappé de justesse à une tentative d’assassinat le 13 juillet dernier. À seulement un mois de l’élection présidentielle américaine, le candidat républicain choisit de tenir un meeting dans cette ville chargée de souvenirs dramatiques. Lors de cet événement, il sera accompagné d’un soutien de poids : Elon Musk, qui a confirmé sa présence via un message sur le réseau social X.

Ce retour à Butler est d’autant plus significatif que Trump avait été légèrement blessé à l’oreille lors de la tentative d’assassinat. Ce jour-là, un jeune homme de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, avait ouvert le feu depuis un toit lors d’un discours de Trump sur l’immigration. Un homme dans la foule avait été tué, et deux autres gravement blessés. Trump, à peine touché, avait impressionné ses partisans par son calme et sa détermination, se redressant aussitôt et brandissant le poing en criant « Fight ! Fight ! » alors que le Secret Service l’emmenait vers sa voiture blindée.

Sur son compte X, Donald Trump a rappelé cet événement marquant en publiant une photo de lui, le poing levé, et un filet de sang sur le visage. « Butler, samedi – historique », a-t-il écrit, soulignant l’importance de ce retour pour sa campagne.

Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a répondu à ce message en annonçant son soutien sans équivoque au candidat républicain. « I will be there to support », a tweeté Musk. Si les deux hommes ont longtemps eu des relations distantes, avec Musk soutenant initialement Hillary Clinton en 2016, ils se sont rapprochés au fil du temps. Ce soutien marqué de Musk s’est intensifié après la tentative d’assassinat de Butler, consolidant une alliance désormais évidente entre les deux personnalités.

Cet événement à Butler promet d’être un moment clé de la campagne de Donald Trump, rappelant à ses partisans l’adversité qu’il a surmontée, tout en capitalisant sur l’appui de figures influentes comme Musk. À un mois du grand scrutin, cette réunion pourrait s’avérer décisive dans la dynamique électorale.