Donald Trump réclame 100 millions de dollars au ministère de la Justice pour « persécution politique »

Donald Trump a déposé une plainte contre le ministère américain de la Justice, réclamant 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour ce qu’il considère être une « tentative de persécution politique ». L’ancien président des États-Unis critique la perquisition effectuée en 2022 par le FBI dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, pour récupérer des documents classifiés qu’il aurait conservés après son départ de la Maison-Blanche.

La plainte, déposée la semaine dernière, cible particulièrement le ministre de la Justice Merrick Garland et le directeur du FBI Christopher Wray. Trump les accuse de s’être « éloignés du protocole » habituellement appliqué aux anciens présidents, une démarche qu’il considère comme visant à le nuire. « Garland et Wray n’auraient jamais dû approuver une perquisition et la mise en examen qui a suivi », déclare la plainte, qui réclame également 15 millions de dollars pour couvrir les frais de justice.

Un climat de tension politique

Donald Trump, candidat à l’élection présidentielle de 2024, maintient que les démocrates utilisent la justice à des fins politiques pour l’affaiblir, une accusation qu’il a formulée à plusieurs reprises sans preuves tangibles. En mai dernier, Trump avait suscité la controverse en suggérant que le mandat de perquisition du FBI indiquait que le président Joe Biden souhaitait sa mort. Pourtant, le FBI avait précisé qu’aucun écart par rapport aux procédures habituelles n’avait été commis lors de la perquisition du 8 août 2022.

Cette opération visait à récupérer des documents confidentiels, dont certains portaient sur des plans militaires et des armes nucléaires, que Trump aurait conservés de manière inappropriée après son mandat. Bien que ces accusations aient été jugées sérieuses et passibles de dix ans de prison, une juge fédérale, Aileen Cannon, nommée par Trump, a rejeté les charges en juillet dernier, citant une nomination irrégulière du procureur spécial Jack Smith.

Un combat judiciaire en vue

Maintenant que cette affaire est close, Donald Trump se retourne contre le ministère de la Justice. Selon Fox News, il considère cette action en justice non seulement comme une défense personnelle, mais aussi comme un acte en faveur de tous les Américains qui croient en l’État de droit. Son avocat a souligné que les autorités doivent être tenues responsables lorsqu’elles causent des torts injustifiés.

Le ministère de la Justice dispose de 180 jours pour répondre aux revendications de Trump, sans quoi il déposera officiellement une plainte en Floride. Cette nouvelle bataille juridique s’inscrit dans un contexte politique tendu, alors que Trump se prépare pour la prochaine élection présidentielle.