Donald Trump propose un poste ministériel à Elon Musk en cas de victoire

Le candidat républicain Donald Trump a récemment exprimé son souhait d’offrir un poste à Elon Musk au sein de son administration, s’il remporte l’élection présidentielle de novembre 2024. Lors d’une interview accordée à Reuters le 19 août, l’ancien président a déclaré qu’il envisageait de confier à Musk un rôle important, soit en tant que ministre, soit comme conseiller, si ce dernier en exprimait le désir. Trump a même qualifié Musk de « brillant », renforçant ainsi leur proximité grandissante ces derniers mois.

La relation entre les deux hommes s’est intensifiée, bien que Musk ait initialement soutenu Ron DeSantis lors des primaires républicaines de 2023. Toutefois, un événement en juillet 2024 a marqué un tournant dans leur relation. Après une tentative d’assassinat contre Trump, Musk a publiquement basculé dans le camp de l’ancien président. Depuis, leurs échanges sur les réseaux sociaux, notamment sur X, la plateforme possédée par Musk, ont été marqués par des discussions communes sur l’immigration illégale et les critiques envers l’Europe.

Sur X, Musk a réagi de manière ironique à la proposition de Trump, en déclarant être « prêt à servir » à la tête d’un hypothétique ministère de « l’efficacité gouvernementale ». Ce commentaire faisait écho à son goût pour les mèmes et les blagues sur la cryptomonnaie, montrant une ambiguïté sur sa véritable réponse.

Cependant, malgré cette proximité, Trump a exprimé son opposition aux crédits d’impôt pour les voitures électriques, une mesure qui bénéficie directement à Tesla, l’entreprise de Musk. Le candidat républicain a qualifié cette politique d’« arnaque », tout en réitérant son soutien pour d’autres types de véhicules, y compris ceux fonctionnant à l’essence. Selon Trump, la fin des crédits d’impôt pourrait permettre d’économiser des milliers de dollars pour les consommateurs américains et rediriger ces fonds vers des infrastructures essentielles.

Ce rapprochement entre Trump et Musk reflète une alliance non seulement stratégique mais aussi idéologique, les deux hommes partageant des positions communes sur des sujets comme la liberté d’expression et les critiques de l’élite politique. Toutefois, la position de Trump sur l’automobile électrique reste un sujet de divergence potentiel entre les deux géants du monde des affaires et de la politique.

Alice Leroy