Donald Trump Lance World Liberty Financial : Une Nouvelle Plateforme de Cryptomonnaies

Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump vient de lancer sa plateforme de cryptomonnaies, World Liberty Financial (WLF), lors d’un événement diffusé en direct sur le réseau social X. Ce projet vise à séduire la communauté crypto américaine, alors même que Trump, autrefois critique des cryptomonnaies, s’est désormais converti en fervent défenseur du secteur.

Une Nouvelle Orientation Vers les Cryptomonnaies

Présentée comme une alternative aux établissements financiers traditionnels, WLF entend promouvoir la finance décentralisée (DeFi). Cette approche permet de réaliser des transactions sans intermédiaire, grâce à la technologie blockchain, qui garantit la sécurité et la transparence des échanges. Les stablecoins, des cryptomonnaies dont la valeur est adossée à une monnaie traditionnelle, comme le dollar, seront au cœur de la plateforme. Ils offrent l’avantage de la stabilité, évitant les fluctuations extrêmes que connaissent d’autres cryptos.

World Liberty Financial a pour objectif d’attirer un large public vers les cryptomonnaies, en se concentrant sur des services tels que le prêt et l’emprunt de cryptomonnaies entre utilisateurs. Les utilisateurs pourront également déposer des cryptomonnaies en garantie pour obtenir des prêts supérieurs. En outre, la plateforme prévoit de vendre des jetons (WLFI) qui permettront aux détenteurs de participer à la gouvernance de la plateforme, bien que ces jetons ne puissent pas être revendus. Environ 63 % de ces jetons seront mis à disposition du public, mais aucun calendrier de lancement n’a encore été communiqué.

Dans son discours, Donald Trump a souligné l’importance de la relocalisation de la production de cryptomonnaies aux États-Unis, se positionnant comme le champion des devises numériques face aux politiques du gouvernement Biden, souvent perçues comme restrictives. Il a affirmé que son projet serait crucial pour la sécurité financière des Américains, déclarant : « C’est le début d’une révolution financière. »

Une Équipe Solide Derrière le Projet

World Liberty Financial est soutenue par les fils de Trump, Donald Jr. et Eric, ainsi que par des entrepreneurs établis dans le secteur crypto, comme Zachary Folkman et Chase Herro. Ensemble, ils travaillent à développer cette plateforme qui pourrait changer la donne dans le paysage financier américain.

En résumé, avec World Liberty Financial, Donald Trump vise à marquer un tournant dans sa stratégie politique en se positionnant comme un acteur clé de l’innovation dans le domaine des cryptomonnaies, un choix audacieux à quelques mois des élections présidentielles.