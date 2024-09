Donald Trump lance une montre en or à 100 000 dollars pour financer sa campagne électorale

Donald Trump vient d’ajouter un nouvel objet de luxe à sa collection de produits dérivés pour soutenir sa campagne présidentielle : une montre haut de gamme en or, baptisée « Trump Victory Tourbillon ». Fabriquée en Suisse et limitée à seulement 147 exemplaires, cette pièce exclusive est vendue au prix de 100 000 dollars.

Le modèle, qui pèse 200 grammes d’or massif 18 carats et est serti de 122 diamants, reflète les goûts luxueux de l’ancien président américain. Le cadran doré, estampillé du nom « Trump », laisse entrevoir un mouvement à tourbillon, un élément prisé des collectionneurs. Donald Trump, dans une vidéo promotionnelle, déclare : « J’adore l’or, j’adore les diamants. » Le premier exemplaire de la série est naturellement réservé à lui-même.

Bien que fervent défenseur de l’industrie manufacturière américaine, Trump a fait une entorse à son slogan « America First » en choisissant un horloger suisse pour produire cette montre. En plus de la montre, les acheteurs recevront une lettre signée de l’ancien président, affirmant : « C’est l’heure de Trump! »

Pour les partisans au budget plus limité, une version en plaqué or est proposée à 799 dollars. Ce n’est pas la première fois que Donald Trump utilise des articles personnalisés pour financer ses campagnes. Des baskets, des bibles, et même des pièces de costume portées lors d’un débat présidentiel face à Joe Biden ont également été mis en vente.

Trump n’est pas seul à exploiter cette stratégie de financement. Kamala Harris, sa principale opposante, commercialise également des produits dérivés, tels que des bracelets, des casquettes arborant le slogan « Madam President », et des t-shirts revendiquant « YES SHE CAN ».

Ces objets de campagne sont ancrés dans l’histoire de la démocratie américaine. Dès 1789, George Washington distribuait des pins à son effigie, lançant une tradition qui perdure avec des personnalités comme Trump, qui associe luxe et politique pour rassembler des fonds.