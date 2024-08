Donald Trump intensifie ses attaques contre Kamala Harris lors d’une conférence de presse en Floride

Lors d’une conférence de presse tenue à Mar-a-Lago, en Floride, ce jeudi 8 août, Donald Trump a intensifié ses attaques contre Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle de 2024. Avec des propos particulièrement virulents, Trump a tenté de discréditer Harris, l’accusant d’être une « gauchiste radicale » et critiquant ses positions politiques.

Face à la montée de Harris dans les sondages, Trump n’a pas mâché ses mots, prédisant des conséquences catastrophiques si elle était élue. Il a évoqué une possible « dépression économique » et le risque d’une « troisième guerre mondiale » sous une administration Harris-Walz. Il a également critiqué leurs positions sur des sujets tels que les politiques migratoires et la sécurité nationale, affirmant que les frontières seraient ouvertes et que la sécurité des Américains serait compromise.

Trump a également accusé Harris de ne pas être assez intelligente pour débattre avec lui, suggérant qu’elle évitait les conférences de presse. Ces attaques personnelles ont pour objectif de discréditer sa rivale démocrate, alors même qu’elle gagne en popularité et attire de grandes foules lors de ses meetings.

Les trois débats télévisés prévus en septembre entre Trump et Harris s’annoncent donc comme des événements à fort enjeu. Ils offriront à Harris l’opportunité de répondre aux critiques de Trump directement et de défendre sa vision pour l’Amérique. Pour Trump, ces débats seront l’occasion de réitérer ses attaques et de tenter de regagner du terrain face à une adversaire de plus en plus populaire. Les électeurs seront attentifs à ces échanges, qui pourraient influencer significativement l’issue de l’élection présidentielle de 2024.