Donald Trump échappe à une tentative d’assassinat : une lettre révèle les intentions du suspect

Le 15 septembre dernier, Donald Trump a été la cible d’une tentative d’assassinat sur un terrain de golf en Floride. Le suspect, Ryan Wesley Routh, 58 ans, aurait minutieusement préparé son attaque pendant plusieurs mois. Des documents rendus publics par l’accusation ce lundi 23 septembre révèlent les détails inquiétants de son plan.

Une lettre compromettante retrouvée

Ryan Routh avait laissé une lettre dans une boîte déposée il y a plusieurs mois chez une personne non identifiée. Celle-ci n’a ouvert la boîte qu’après l’arrestation de Routh, alertant immédiatement les autorités. Dans cette lettre, le suspect dévoile ses intentions : « Ceci était une tentative d’assassinat contre Donald Trump, mais j’ai échoué. J’ai fait de mon mieux et déployé tout le courage dont j’étais capable. C’est à vous maintenant de terminer le travail, et j’offrirai 150 000 dollars à celui qui y parviendra. » La boîte contenait également des munitions, des téléphones et d’autres objets.

Selon des informations dévoilées par l’accusation, les enquêteurs ont trouvé dans le véhicule de Routh une liste manuscrite répertoriant des dates et des lieux où Trump était apparu ou devait se rendre, entre août et octobre 2024. Le FBI a également confirmé que le bornage des téléphones du suspect indique qu’il se trouvait à plusieurs reprises à proximité du golf et de la résidence de l’ancien président à Mar-a-Lago dès le 18 août.

Routh, armé d’un fusil d’assaut à lunette, n’a pas ouvert le feu lors de l’incident. Il a été mis en fuite par des agents du Secret Service avant d’être arrêté moins d’une heure plus tard. Il a ensuite été inculpé de possession illégale d’arme et de détention d’une arme au numéro de série effacé, des accusations qui pourraient lui valoir jusqu’à 20 ans de prison.

Motivations et précédents

Dans sa lettre, Ryan Routh reproche à Donald Trump d’avoir « provoqué le chaos au Moyen-Orient » en se retirant de l’accord nucléaire avec l’Iran en 2018. Il décrit cette décision comme un acte d’irresponsabilité ayant conduit à l’instabilité dans la région. Dans un livre qu’il avait publié en 2023 à compte d’auteur, Routh évoquait déjà son hostilité envers Trump, exhortant les lecteurs à « corriger cette erreur de jugement ».

Une audience est prévue ce lundi 23 septembre pour décider du maintien en détention de Ryan Routh. L’enquête se poursuit, et de nouvelles poursuites pourraient être engagées à son encontre. Le Secret Service, chargé de la protection de Donald Trump, fait face à une surveillance accrue suite à cette seconde tentative d’assassinat contre l’ancien président.