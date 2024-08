Donald Trump diffuse des images retouchées suggérant le soutien de Taylor Swift pour sa campagne présidentielle

L’ancien président américain Donald Trump a récemment partagé sur les réseaux sociaux des images retouchées qui laissent à penser que la chanteuse Taylor Swift, ainsi que ses fans, soutiendraient sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024. Ces images, postées sur la plateforme Truth Social, montrent notamment Taylor Swift habillée en Oncle Sam, incitant ses fans à voter pour Trump, accompagnées de photos de femmes portant des t-shirts avec le slogan « Swifties pour Trump ».

Selon Hany Farid, expert en investigation numérique à l’Université de Californie à Berkeley, ces images sont soit manipulées de manière classique, soit générées par l’intelligence artificielle (IA). Il affirme que certaines des photos présentées sont « typiques » d’images créées par l’IA.

Taylor Swift, dont l’influence est considérable, notamment parmi les jeunes électeurs américains, n’a pas encore pris position pour un candidat dans l’élection à venir. En 2020, la chanteuse avait soutenu Joe Biden contre Donald Trump, critiquant le président sortant pour avoir « attisé les flammes du suprématisme blanc et du racisme » durant son mandat.

Républicains et démocrates tentent de tirer parti de la popularité de Taylor Swift, qui a commencé sa carrière dans la musique country, un genre apprécié par les conservateurs. Cependant, elle a progressivement pris des positions politiques plus marquées, notamment en soutenant les droits des femmes à l’avortement et les droits de la communauté LGBT+.

La publication de Trump n’a pas encore suscité de réaction officielle de la part de Taylor Swift ou de son entourage. En attendant, la spéculation continue quant à l’influence que la star pourrait avoir sur l’élection présidentielle du 5 novembre prochain, si elle décidait de s’engager pour l’un des candidats.