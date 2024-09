Dominique Farrugia satisfait, une ministre déléguée aux personnes en situation de handicap va être nommée (tardivement)

Mieux vaut tard que jamais. La lutte n’a pas été vaine. Une ministre déléguée aux personnes en situation de handicap va être nommée. Le comédien et producteur Dominique Farrugia s’en réjouit.

Via plusieurs posts sur le réseau social X, Dominique Farrugia n’a jamais lâché l’affaire. Un gouvernement sans ministre chargée des personnes en situation de handicap est une honte, en plus d’envoyer un mauvais message. Le lobbying a donc fonctionné.

Parfois il faut vraiment insister. https://t.co/fPKeVXuXrP — Dominique Farrugia (@farrugiadom) September 25, 2024

Ces dernières heures, on apprend que Michel Barnier va corriger ce couac… Dominique Farrugia avait encore rappelé aujourd’hui sur X que « 12 millions de français attendent des gestes forts. 12 millions d’handicapés attendent d’avoir un ministre de plein exercice. »

Depuis samedi, plusieurs associations avaient alerté au sujet de l’absence du Handicap parmi les ministères. C’était le grand oublié.

Le Collectif Handicaps, regroupant 54 associations, avait donc rappelé qu’« il y a 13 jours, Emmanuel Macron saluait l’élan créé par les Jeux paralympiques. Aujourd’hui, le Gouvernement Barnier ne compte aucun ministère dédié au handicap… mais un ministère titanesque sans secrétariat d’État. On nous parlait d’un héritage des Jeux. Il aura vite été enterré. »

Du côté de Matignon, on dédramatise : non, il n’y aurait pas vraiment eu d’oubli puisque ce sujet devait être pris en charge par le ministère de Paul Christophe, ministre des Solidarités et de l’autonomie…