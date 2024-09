Dominique de Villepin met en garde Michel Barnier : « Concentre-toi sur ta mission »

Dans une interview accordée à France Inter ce jeudi 12 septembre 2024, l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin s’est exprimé sur la nomination de Michel Barnier à Matignon. Malgré les compétences reconnues de ce dernier, notamment en tant qu’ancien commissaire européen et négociateur chevronné, de Villepin estime que Barnier devra rapidement construire sa légitimité face aux nombreux défis politiques qui l’attendent.

Un Premier ministre sous pression

Dominique de Villepin a souligné que Barnier se trouve « sous la menace du Parlement, des groupes parlementaires, des partis politiques et même de ses ministres ». Selon lui, cette situation complexe impose à Barnier de ne pas seulement compter sur le soutien de la classe politique pour asseoir son autorité. « Sa légitimité ne peut venir que des Français », a-t-il ajouté, insistant sur l’importance pour Barnier de répondre aux attentes des citoyens, dans un contexte où ces derniers se sentent souvent déconnectés des décisions prises au sommet de l’État.

Les attentes ne viennent pas uniquement du côté des parlementaires. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a lancé un avertissement clair à Barnier en lui donnant « un mois » pour prouver son engagement envers les agriculteurs français, secteur crucial pour l’économie et souvent sous pression. « Son CV plaide pour lui », a reconnu Rousseau, en référence à son passage au ministère de l’Agriculture entre 2007 et 2009, mais il a ajouté que ce qui importe désormais, c’est l’action concrète du Premier ministre sur le terrain.

Des conseils à Macron, mais pas de poste ministériel

Dominique de Villepin a également rejeté l’idée de rejoindre le gouvernement Barnier, affirmant qu’il n’avait pas été contacté par Emmanuel Macron. « Si Monsieur Macron m’appelle et me dit qu’il a besoin de quelques conseils, je serai ravi de les lui donner », a-t-il concédé. Toutefois, Villepin n’a pas mâché ses mots sur la présidence actuelle, qu’il juge « dépassée » en matière de relations internationales. Il regrette une époque où les ministres des Affaires étrangères avaient davantage de latitude pour mener la politique extérieure de la France.

Pour Dominique de Villepin, Barnier a des « atouts de savoir-faire, de négociateur et d’expérience », mais ces qualités ne suffiront pas. Le Premier ministre doit se concentrer sur sa mission principale : répondre aux problèmes concrets des Français et rétablir la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Alors que la France vient de briller sur la scène internationale grâce aux Jeux olympiques, Villepin espère que la politique nationale sera à la hauteur de cette image.