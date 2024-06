Dominique de Villepin appelle à voter contre le RN

L’ancien premier ministre de Jacques Chirac, pilier du RPR puis de l’UMP, Dominique de Villepin était invité mercredi soir sur le plateau de LCI. À la question d’un choix potentiel entre le RN et le Nouveau Front Populaire, il répond “je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement National”.

▶️️️ #Exclusif : Dominique de Villepin, invité de LCI : “Je considère que la lutte doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national.”@Villepin#24hPujadas #LCI #La26 ⤵️ pic.twitter.com/OyTvB4XHnA — 24h Pujadas (@24hPujadas) June 19, 2024

Le fameux cordon sanitaire mis en place par Jacques Chirac, alors même que les membres des Républicains ayant rejeté le revirement d’Éric Ciotti préfèrent la stratégie du ni-ni. Dominique de Villepin enchaîne en expliquant : “nous risquons d’avoir un jeu de provocations et de réactions qui peut nous mener à une situation de chaos”, estimant encore que “le RN est un parti de protestation et non de propositions.”

Son refus de “renvoyer dos à dos” le RN et le NFP lui ont valu les remerciements et hommages de plusieurs personnalités de gauche comme Edwy Plenel, cofondateur de Médiapart ou encore Aymeric Caron, député LFI sortant, qui ont salué son “courage”.

Marie-E Desmaisons