Domicile de Maeva Ghennam attaqué : sa mère porte plainte tandis que les voisins dénoncent l’insécurité

Le domicile marseillais de l’influenceuse et star de téléréalité Maeva Ghennam a été la cible d’une violente attaque dans la nuit du 8 au 9 septembre. Deux individus armés ont tiré sur la porte d’entrée et lancé des engins incendiaires, provoquant un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers. La mère de la jeune femme, présente lors des faits, a porté plainte contre X pour « violences avec arme et destruction par moyen incendiaire ».

Selon les informations recueillies par Le Parisien, deux douilles de calibre 12 ont été retrouvées sur les lieux. L’enquête, menée par la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille, est en cours. Maeva Ghennam, actuellement à Dubaï, devrait elle aussi déposer plainte via son avocat.

La mère de l’influenceuse a raconté aux policiers les événements de cette nuit dramatique. Vers 23h, les opérateurs surveillant les alarmes de la maison avaient signalé des mouvements à l’extérieur. Peu après minuit, un début d’incendie s’est déclaré dans le jardin, poussant la mère et la fille à se réfugier à l’étage. C’est alors qu’elles ont entendu deux fortes détonations suivies d’une coupure d’électricité.

Bien que la mère de Maeva Ghennam ait aperçu deux individus armés à travers la fenêtre, elle n’a pas pu fournir de description précise. Elle a toutefois mentionné avoir vu, la veille de l’attaque, un véhicule utilitaire suspect garé dans le parking du quartier, sans pouvoir établir de lien direct avec l’incident.

Maeva Ghennam a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle affirme que ses agresseurs pourraient être liés au meurtre de son ancien petit ami, Skander, tué en 2013 dans des circonstances troubles. Elle a également indiqué que ces individus voudraient s’en prendre à elle en raison de son succès et des critiques qu’elle aurait formulées à leur égard.

L’enquête devra déterminer si ces déclarations sont fondées. Pour l’heure, la police continue de recueillir des éléments pour identifier les auteurs de l’attaque.

Le voisinage de la star, quant à lui, exprime son exaspération. La présence de Maeva Ghennam, avec ses millions d’abonnés et ses fréquents posts sur les réseaux sociaux, semble poser problème à ses voisins, certains d’entre eux suggérant que ses publications auraient facilité la tâche des malfaiteurs. Malgré son départ pour Dubaï, l’inquiétude demeure puisque sa mère continue de vivre sur place et d’alimenter ses propres réseaux sociaux.