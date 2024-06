Divergence au Nouveau Front Populaire sur la lutte contre l’antisémitisme : deux textes cosignés, deux visions

Ce dimanche, une polémique secoue le Nouveau Front Populaire (NFP) suite à la publication de deux textes distincts sur la question de l’antisémitisme, mettant en lumière des divisions internes importantes au sein de cette coalition politique. Selon les informations relayées par Antoine Oberdorff sur Twitter, il est désormais clair qu’il existe deux configurations différentes de communiqués touchant à cette problématique au sein du NFP.

Dans un premier cas, Raphaël Glucksmann, figure clé du mouvement, a pris la décision de ne pas signer le texte cosigné par les autres partenaires politiques, y compris le Parti Socialiste (PS), le Parti Communiste Français (PCF), et des Écologistes. Ce communiqué, rédigé après le drame de Courbevoie, s’engage à « sanctionner immédiatement tout candidat ou élu proférant des propos antisémites ou des propos relativisant l’antisémitisme ». Glucksmann, en désaccord avec la position de La France Insoumise (LFI) sur cette question, a préféré élaborer son propre texte.

🔴 Il est 16h01 ce dimanche. On sait maintenant qu’il y a deux configurations distinctes pour les communiqués du Nouveau Front Populaire qui touchent à la question de l’antisémitisme. Dans un cas, c’est @rglucks1 qui refuse de signer. Dans l’autre, c’est LFI. | @lopinion_fr pic.twitter.com/54BgXnun17 — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) June 23, 2024

Dans un deuxième cas, LFI, représenté par ses dirigeants, n’a pas signé le même texte que les autres membres du NFP. Ils rappellent avoir déjà signé une charte interne au mouvement, applicable à tous les candidats insoumis lors des investitures, ce qui selon eux, les met déjà en conformité avec les engagements requis. Cette décision a conduit à une publication séparée de la charte par les Écologistes, les Socialistes et les Communistes, chacun de leur côté.

Cette divergence expose les tensions internes au sein du NFP, avec des accusations réciproques entre les différents courants politiques concernant la gestion et la communication autour de cette charte contre l’antisémitisme. Malgré les tentatives de clarification, les déclarations publiques et les tweets d’Antoine Oberdorff soulignent un malaise persistant au sein de cette coalition politique, avec des implications potentielles sur l’unité et la cohésion du mouvement à l’approche des échéances électorales.

🔴 En désaccord avec LFI sur la lutte c/ l’antisémitisme, @rglucks1 a rédigé son propre communiqué suite au drame de Courbevoie. Le texte promet de « sanctionner immédiatement tout candidat ou élu proférant des propos antisémites ou des propos relativisant l'antisémitisme ». pic.twitter.com/u3MoxgObn2 — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) June 23, 2024

