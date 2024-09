Discours de politique générale : Barnier sous pression à l’Assemblée nationale

Michel Barnier, fraîchement nommé Premier ministre, se prépare à un moment crucial de son mandat avec son discours de politique générale prévu ce mardi 1er octobre à l’Assemblée nationale. Après quinze ans d’absence à la tribune, l’ancien ministre de l’Agriculture revient dans l’hémicycle sous une pression intense. Ce discours est non seulement un test pour lui, mais aussi pour la fragile coalition gouvernementale qu’il dirige.

Les thématiques clés du discours, issues des réflexions du séminaire gouvernemental de vendredi dernier, devraient structurer son intervention : le niveau de vie des Français, le territoire et les services publics, la sécurité, l’immigration, et la transition écologique. Barnier a incité ses ministres à puiser dans l’expérience des territoires pour nourrir leurs propositions, dans l’espoir de construire une politique au plus près des citoyens.

Mais les défis pour Michel Barnier ne se limitent pas à l’exercice de style. Le « bloc central », qui rassemble les macronistes et leurs alliés, se montre fébrile et exige des clarifications sur plusieurs points. Les macronistes, tout en étant présents dans le gouvernement, se disent parfois éloignés de la ligne suivie par Barnier. Ils souhaitent, notamment, des garanties sur la politique fiscale et la proportionnelle, sujets sensibles pour l’aile centriste. Le MoDem, par exemple, met en garde : si le Premier ministre ne parvient pas à rééquilibrer les décisions prises par un gouvernement perçu comme penchant à droite, leur soutien pourrait s’éroder.

Malgré cette pression interne, Barnier n’a pas à craindre de motion de censure immédiate. Mais des avertissements circulent déjà : une absence de compromis avec ses alliés de centre-droit pourrait compliquer l’adoption des prochains textes à l’Assemblée nationale, où chaque vote sera crucial.

En coulisses, le discours reste bien gardé. Peu d’informations ont filtré, mais certains observateurs s’attendent à un discours prudent, marqué par des grandes lignes directrices plutôt que par des mesures précises. Michel Barnier pourrait opter pour une approche de concertation, évitant ainsi de prendre des engagements risqués qui pourraient se retourner contre lui dans un contexte politique déjà tendu.

Face à une opposition marquée, tant à gauche qu’à droite, et avec une majorité fragmentée, Michel Barnier sait que chaque mot de son discours sera scruté.