Didier Roustan (1957-2024) : sa première télé, après un France-Brésil 1978

Le journaliste sportif Didier Roustan est décédé à l’âge de 66 ans. Amoureux du beau jeu et de l’Amérique du sud, véritable bibliothèque d’anecdotes, il s’est éteint des suites d’une fulgurante maladie.

Les hommages ne s’arrêtent pas depuis ce matin, que ce soit des supporters, des fidèles de la télévision ou des collègues qui l’ont croisé au cours de son immense carrière.

DISPARITION ⚫ Le journaliste sportif Didier Roustan est décédé à l’âge de 66 ans.

Grâce à l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), revivez ici sa toute première télévision. Aux côtés notamment de Pierre Cangioni, Christian Quidet, Marc Menant, Georges de Caunes, Pierre Fulla et Marie Mano.



En 1978, il ne venait pas encore à l’antenne en maillot de foot, casquette ou autres légèretés d’aujourd’hui. Didier Roustan était alors un jeune homme doué, passionné et travailleur. Il s’agissait de commenter une rencontre entre la France et le Brésil, la première victoire des Bleus de leur Histoire face aux Auriverde.

Hommages également rendus dans le Dèj Foot, émission quotidienne en streaming sur Twitch, animée par le journaliste d’Entrevue, Thibaud Vézirian.