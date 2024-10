Didier Raoult interdit d’exercer la médecine pendant deux ans pour promotion de l’hydroxychloroquine

Le professeur Didier Raoult, célèbre microbiologiste et ancien directeur de l’IHU de Marseille, se voit interdit d’exercer la médecine pendant deux ans à partir du 1er février 2025. Cette décision, prise en appel par la chambre disciplinaire nationale, alourdit la sanction initiale qui ne lui avait infligé qu’un blâme en décembre 2021. L’Ordre des médecins avait alors fait appel, jugeant cette première sanction trop clémente.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins reproche à Didier Raoult d’avoir promu l’hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19, en dépit de l’absence de preuves scientifiques solides. Cette promotion, jugée contraire aux règles de prudence médicale, est au cœur des accusations qui ont mené à cette interdiction. Didier Raoult avait pourtant défendu son approche en arguant qu’il n’avait prescrit ce traitement qu’à des patients ne présentant pas de risques majeurs.

L’ancien directeur de l’IHU est également accusé d’avoir mené un essai clinique qualifié de « sauvage » sur environ 30 000 patients sans autorisation préalable des autorités sanitaires. De plus, Raoult est critiqué pour des propos non-confraternels et pour avoir tenu des positions publiques controversées, notamment sur la vaccination et les mesures de confinement, qui ont, selon l’Ordre des médecins, nui à la santé publique.

Cette sanction, bien que symbolique pour un médecin aujourd’hui retraité de ses fonctions hospitalières et universitaires, devrait néanmoins susciter de vives réactions, tant Didier Raoult reste une figure divisant l’opinion publique. Le professeur, largement critiqué par la communauté scientifique mais toujours soutenu par une partie de la population sceptique face à la gestion de la crise sanitaire, fait également l’objet d’une enquête judiciaire sur d’autres essais cliniques non autorisés.