Deux ans après son rachat par Elon Musk, X (Twitter) a perdu près de 80 % de sa valeur

En octobre 2022, Elon Musk s’offrait Twitter pour la somme astronomique de 44 milliards de dollars, après un feuilleton médiatique retentissant. À la tête de Tesla et SpaceX, Musk promettait une liberté d’expression totale sur la plateforme, rebaptisée depuis “X”. Deux ans plus tard, le constat est amer : le réseau social ne vaut désormais plus que 9,4 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros), soit une chute vertigineuse de près de 80 % de sa valeur initiale, selon les estimations du fonds d’investissement Fidelity.

Dès son rachat, Musk avait pris des décisions drastiques, telles que des licenciements massifs et une bataille ouverte avec les annonceurs. Bien que X ne soit plus cotée en Bourse, Fidelity continue de publier des estimations régulières de la valeur de ses actions, servant de baromètre de la santé de l’entreprise. À la fin août 2024, ces actions ne valaient plus que 4,2 millions de dollars, marquant une chute de 24 % par rapport à juillet, et une dégringolade de 79 % depuis l’achat de Musk, où elles valaient près de 20 millions de dollars.

L’une des raisons principales de cette baisse réside dans la chute des revenus publicitaires de X, qui ne publie plus ses résultats trimestriels. Un récent sondage réalisé par Kantar révèle que 26 % des responsables marketing envisagent de réduire leurs dépenses sur la plateforme en 2025, soit le recul le plus important parmi les grands réseaux sociaux mondiaux.

Malgré cela, Musk continue de défendre sa gestion de X. La plateforme revendique 570 millions d’utilisateurs actifs mensuels au deuxième trimestre 2024, une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, les données de Similarweb contredisent ces chiffres, enregistrant une baisse de 11 % de l’audience aux États-Unis sur la même période.

Alors que X tente de maintenir sa place parmi les géants des réseaux sociaux, l’impact de la gestion controversée de Musk continue de se faire sentir. La chute drastique de la valeur de la plateforme, couplée à la désaffection des annonceurs, soulève des questions sur l’avenir de ce réseau autrefois incontournable.