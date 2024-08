Déserts médicaux : Guillaume Garot relance le groupe de travail pour une meilleure répartition des médecins

Le député socialiste Guillaume Garot a relancé un groupe de travail transpartisan pour lutter contre les déserts médicaux en France. L’objectif principal de ce groupe est de trouver des solutions viables pour réguler l’installation des médecins dans les territoires où les soins médicaux sont insuffisants.

Garot a souligné l’urgence de la situation : « Quand on n’a pas de médecin, cela nous plonge dans une situation désespérante. » Cette initiative survient peu après la recomposition de l’Assemblée nationale. Elle vise à renforcer l’accès aux soins, en réponse à un sentiment croissant d’abandon parmi les Français vivant dans des régions où il est difficile, voire impossible, de consulter un spécialiste. Dans certains départements, comme celui de Mayenne, il devient même rare de trouver des dentistes, a-t-il précisé.

Ce groupe transpartisan, établi en 2022, réunit des élus de divers horizons politiques, allant de La France insoumise aux Républicains. Il s’est imposé comme une force de proposition au sein du Palais-Bourbon, en déposant divers textes et amendements. L’un de ces amendements, concernant la régularisation de l’installation des médecins, a été soutenu par 150 parlementaires. Au cours de leurs travaux, les membres du groupe ont auditionné près d’une centaine de personnalités, incluant des médecins, des enseignants, des élus locaux, et des personnels soignants.

La question de la répartition équitable des médecins à travers le territoire sera au cœur des discussions qui reprendront dès la rentrée de septembre. Guillaume Garot a insisté sur la nécessité d’un changement : « Toutes les solutions que nous avons déployées ces vingt dernières années n’ont pas réussi à stopper l’aggravation des inégalités entre les territoires et les Français. » Il propose de réguler l’installation des médecins en priorisant les zones considérées comme des déserts médicaux, interdisant l’installation dans les zones déjà bien pourvues et encourageant les médecins à s’installer là où les besoins sont les plus pressants.

Selon le baromètre santé-social de l’Association des Maires de France (AMF) et la Mutualité Française, présenté lors du congrès des maires en 2023, « 87 % de la population vit dans un désert médical », et « 6,7 millions de Français n’ont pas de médecin traitant ». Ces chiffres soulignent l’ampleur du problème et la nécessité d’interventions rapides et efficaces pour garantir à chaque Français un accès équitable aux soins médicaux.