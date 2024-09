Désaccords sur la formation du gouvernement entre Barnier et Macron : vers une crise politique ?

Michel Barnier, récemment nommé Premier ministre, rencontre de vives tensions avec le président Emmanuel Macron, particulièrement autour de la composition du futur gouvernement. Ces derniers jours, les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises à l’Élysée, mais les échanges se sont brutalement crispés. Le Premier ministre pensait avoir constitué une équipe gouvernementale équilibrée, respectant les différentes sensibilités politiques, mais il s’est heurté à l’inflexibilité du chef de l’État, qui chercherait à imposer des noms de ministres sortants, comme Gérald Darmanin pour le Quai d’Orsay.

Une telle situation a semé le doute sur la capacité de Barnier à tenir ses engagements, au point que des rumeurs de démission ont circulé mercredi soir. Certains observateurs s’interrogent déjà sur la possibilité d’un gouvernement Barnier, tant la situation semble bloquée.

Divergences fiscales et tensions avec les macronistes

La tension est également palpable au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR), ex-majorité macroniste, qui reproche à Barnier de vouloir augmenter les impôts, une ligne rouge pour eux. Gabriel Attal, ex-premier ministre, et Gérald Darmanin se sont même alliés pour affirmer leur opposition à toute hausse fiscale, ce qui cristallise davantage les tensions.

En outre, les macronistes critiquent la méthode de Barnier, lui reprochant de ne pas avoir partagé ses intentions et ses choix de manière transparente. Des députés comme Franck Riester dénoncent un manque de communication, et des figures proches de l’Élysée vont jusqu’à qualifier la situation de « bazar », affirmant que Barnier pourrait même faire face à une motion de censure.

Face à ces critiques, Barnier reste concentré sur la constitution de son gouvernement, insistant sur la gravité de la situation budgétaire du pays, qu’il a découvert à son arrivée à Matignon. Il appelle à la responsabilité pour redresser la situation économique et améliorer le niveau de vie des Français, tout en précisant que la charge fiscale est déjà parmi les plus élevées en Europe.

Un avenir incertain pour le gouvernement Barnier

Alors que Les Républicains pensaient que la composition du gouvernement avançait, un rendez-vous prévu entre Barnier et des figures de la droite, comme Gérard Larcher et Bruno Retailleau, a été reporté sans nouvelles perspectives, signe que la situation est loin d’être réglée. Les membres du parti LR commencent à s’inquiéter et échangent des messages alarmants, doutant même de l’existence d’un futur gouvernement Barnier.

La crise au sommet de l’exécutif révèle un profond désaccord sur la direction à prendre pour la France, et la situation reste pour l’instant dans une impasse.