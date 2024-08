Des vacances « grand luxe » pour Bruno Le Maire en Corse

Après des mois de travail intense, le ministre démissionnaire de l’Économie, Bruno Le Maire, a décidé de prendre un peu de repos. Avant même la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, il a déposé ses valises à Calvi, en Corse, dans un hôtel cinq étoiles pour des vacances en famille.

Selon le magazine Closer, Bruno Le Maire a choisi de séjourner à l’hôtel La Signoria, un établissement de luxe réputé pour son cadre idyllique, son restaurant gastronomique et son spa. Il y a rejoint son épouse, Pauline Doussau de Bazignan, ainsi que leurs quatre enfants : Louis, Adrien, Barthélémy et Matthias. Entouré de jardins luxuriants et profitant d’une splendide piscine, le ministre démissionnaire savoure un moment de calme loin des préoccupations politiques.

https://www.closermag.fr/politique/info-closer-bruno-le-maire-cet-hotel-luxueux-ou-le-ministre-a-passe-ses-vacances-avec-sa-femme-et-leurs-enfants-3466866

Le ministre a été aperçu lors d’une sortie en bateau, en short bordeaux et torse nu, profitant des rayons du soleil corse pour bronzer. Fidèle à son engagement pour la déconnexion en vacances, Bruno Le Maire a décidé de laisser de côté ses mails et appels professionnels. L’été dernier, il avait déjà prôné sur LinkedIn l’importance de décrocher totalement pendant les vacances, encourageant ses abonnés à profiter de leurs proches, lire des livres, faire du sport, et savourer l’instant présent.

Cette année encore, Bruno Le Maire semble avoir mis en pratique ses propres conseils, profitant d’un véritable moment de détente dans ce petit havre de paix en Corse, loin des tumultes de la scène politique.

Alice Leroy