Des idées de masques pour Kylian Mbappé ? Toutes les propositions dévoilées

L’image a fait le tour du monde. Après une reprise de la tête, Kylian Mbappé percute le Lensois Kevin Danso. Son nez prend le choc de plein fouet. En sang, le capitaine des Bleus doit quitter le terrain. Heureusement, cette nuit, les nouvelles sont plutôt rassurantes.

Kylian Mbappé devrait pouvoir éviter l’opération. Et revenir au jeu d’ici 10-15 jours. Histoire de participer sereinement au possible 8e de finale de l’Euro avec les Bleus. Le nouveau madrilène a tristement débuté cette compétition. Même s’il est à l’origine du but contre son camp victorieux de la France face à l’Autriche, lundi soir (0-1), l’attaquant n’a pas été en réussite. À l’image son face-à-face raté de la 55e minute de jeu.

Comme pour rassurer les supporters des Bleus, Kylian Mbappé a posté un tweet à 1h26 du matin. « Des idées de masques ? », interroge-t-il. Oui, énormément, même ! Ce message a provoqué un déferlement de réactions, tantôt des tweets humoristiques, tantôt plus sérieux.

Tu as même pas besoin d’en acheter un !

On te la déjà offert 😭😅 pic.twitter.com/LY0iEism3d — Zenths (@liltzenths) June 17, 2024

L’idée d’un masque de Tortue Ninja, surnom dont il a très vite été affublé, est revenue massivement. D’autres grands sportifs ont déjà eu des soucis au nez, ainsi, beaucoup d’internautes ont aussi proposé à l’attaquant tricolore de porter le même masque que LeBron James, autre légende du sport.

Je te le commande tt de suite pic.twitter.com/iiBmZfcf7y — Ibrahzm 🇵🇸 (@lbrahzm) June 17, 2024

Les fans de catch ont quant à eux penser au masque de luchador de Rey Mysterio, célèbre spectaculaire lutteur mexicain de la WWE.

Plus premier degré, certains lui conseillent celui porté longue durée par le Nigérian du Napoli Victor Oshimen.

Si Kylian Mbappé a besoin de conseils concernant le port du masque, il pourra aussi demander à son ami et ex-coéquipier du Paris-Saint Germain, l’Espagnol Sergio Ramos, victime lui-aussi en son temps d’une blessure au nez.