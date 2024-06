Des idées de masques ? Antoine Dupont conseille Kylian Mbappé !

L’affaire n’en finit plus de rebondir. Après s’être cassé le nez lors d’un choc lors d’Autriche-France, lundi soir, Kylian Mbappé suscite toutes les attentions. D’abord pour le faire revenir au jeu le plus tôt possible, ensuite pour lui trouver un masque de protection adéquat.

Kylian Mbappé ne sera pas remis pour affronter les Pays-Bas, ce vendredi soir, 21h, dans le cadre du deuxième match des Bleus dans cet Euro 2024. Mais ça n’empêche pas le monde entier de s’affairer afin de trouver de l’aide pour faire rejouer au plus vite le capitaine des Bleus.

Ainsi, après avoir demandé publiquement quel masque le grand public lui conseillait (réponse majoritaire : celui des Tortues Ninja), Kylian Mbappé vient de recevoir un précieux conseil. Un immense sportif français qui connaît bien les masques. Ou en tout cas les blessures au visage.



Le rugbyman star Antoine Dupont a attendu 15h34, mardi, pour dégainer sa réponse. « MP (pour « message privé ») pour un code promo Kylian Mbappé, j’ai des plans », a-t-il écrit, sans doute avec un grand sourire.

Le capitaine du XV de France était sorti sur blessure en 2023 après avoir été touché au visage par le Namibien Johan Deysel lors du match de poules France-Namibie, lors de la Coupe du monde. Résultat : une fracture maxillo-zygomatique, au niveau de la tempe. Pas la même blessure que l’attaquant du Real Madrid.

Antoine Dupont avait finalement subi une opération sous anesthésie générale, accompagnée d’une plaque posée pour consolider sa pommette. Par la suite, il avait porté un casque de protection et non un simple masque comme peuvent en porter basketteurs ou footballeurs après une fracture du nez.

Kylian Mbappé devrait pouvoir rejouer avec l’équipe de France lors du troisième match de poules face à la Pologne ou lors de l’éventuel 8e de finale de l’Euro.