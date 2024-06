Des élus LFI visés par une plainte pour intelligence avec des organisations classées terroristes

Dans un post sur son compte X, l’avocat Gilles-William Goldnadel annonce son intention de porter plainte contre des élus La France Insoumise :

« Je vous informe qu’Avocats Sans Frontières entend déposer plainte pour intelligence avec des organisations classées terroristes, en l’espèce Hamas et FPLP, notamment contre les députés LFI ,T. Portes , R. Hassan et E. Soudais . Les rapports entre eux étant avérés et documentés ».

Je vous informe qu’Avocats Sans Frontières entend déposer plainte pour intelligence avec des organisations classées terroristes, en l’espèce Hamas et FPLP , notamment contre les députés LFI ,T Portes , R Hassan et E Soudais . Les rapports entre eux étant avérés et documentés. — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) June 20, 2024

C’est au nom de l’Association Avocats Sans Frontières qu’il préside que Maître Gilles-William Goldnadel entend donc porter plainte contre Thomas Portes (député sortant 3e circonscription de Seine-Saint-Denis), Rima Hassan (figure du mouvement pro-palestinien et nouvellement élue députée européenne) et Ersila Soudais (députée sortante 7e circonscription de Seine-et-Marne).

Outre le Hamas palestinien, l’avocat dénonce des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), organisation arabe classée extrême-gauche et terroriste pour les États-Unis, le Canada, l’Australie, Israël, le Japon et les pays de l’Union européenne.

Marie Falicon