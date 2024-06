Dernière ligne droite avant Paris 2024 : les produits phares des Jeux, avec Orlinski en vedette

L’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 a invité les médias ce mercredi à découvrir les derniers produits phares à destination du grand public. Entrevue a pu se balader entre les peluches, goûters, vêtements, puzzles ou lunettes de soleil à l’effigie des Jeux.

Les touristes vont particulièrement se régaler. Des souvenirs en pagaille. Pour tous les goûts. Si les installations des sites olympiques ne sont pas tout à fait prêtes en cette mi-juin, les produits aux couleurs des Jeux de Paris 2024 sont déjà disponibles. Ou en restockage imminent pour ceux qui connaissent le plus de succès. Car oui, les ventes sont déjà au rendez-vous, notamment dans les gares et aéroports, où les touristes veulent rentrer avec leur petit (ou gros) souvenir.

Lors de cette présentation presse, plusieurs produits originaux ont particulièrement attiré notre attention. Du côté des peluches, les fameuses Phryges, la mascotte, voilà une nouvelle édition tape à l’oeil. Des mascottes numérotées, en édition limitée, se dotent d’une parure effet brillant. Succès garanti. Attention, le prix peut monter jusqu’à 50 euros. Et pour se les procurer, ce sera uniquement dans de grands magasins.

Pour cette occasion historique, le sculpteur Richard Orlinski a réalisé ses propres créations. Pas de Kong cette fois mais bien des Phryges. À son goût. Des versions classiques, rouges, mais aussi dorées ou argentées. Les produits de l’artiste viennent tout juste d’être révélés. Sortie prévue début juillet (les rouges) et fin juillet (sous forme de drop pour les éditions or et argent). Prix annoncé : 200 euros par figurine.

Au cours de cette visite des produits sous licence Paris 2024, ce qui a retenu notre attention, c’est aussi bien sûr le nombre de vêtements aux couleurs des JO : Coq Sportif, Undiz, Kiabi, Décathlon, etc. Avec une forte volonté d’afficher du Made in France.

Grand succès déjà pour les affiches officielles des Jeux, en version poster ou premium chez OneArt, des étiquettes à bagage, des Tours Eiffel en mode Paris 2024. Succès prévu des espadrilles, aussi, sauf si la météo ne s’améliore pas…

Chips, jeux de cartes, baguette de pain à la française, chaises longues, jeux en bois, livres, bérets, pin’s, bracelets, bijoux, lunettes de soleil, macarons Ladurée… Il y en a pour tous les goûts et toutes les cultures.

Pour les plus soucieux de l’écologie et du recyclage, ces produits sous licence présentés ici seront encore autorisés à la vente jusqu’en janvier 2025, puis pendant quelques mois en promotion via un processus très encadré. Ensuite, ils ne seront plus disponibles qu’en seconde main. Les invendus seront soit recyclés, soit offerts à des associations. Tout est déjà prévu et organisé par la direction de Paris 2024.