Dernier dimanche de campagne : Tous en meeting pour les élections européennes

À une semaine des élections européennes, le dernier dimanche de campagne est marqué par une mobilisation intense des différentes listes. Chaque candidat se lance dans une ultime tentative pour convaincre les électeurs indécis et solidifier leurs bases. Voici un tour d’horizon des principaux meetings et des stratégies déployées.

Le Rassemblement National (RN) organise son dernier grand meeting de campagne ce dimanche 2 juin au Dôme de Paris. Près de 5 000 personnes sont attendues pour écouter les discours de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bardella, bien placé en tête des sondages, se montre cependant prudent et insiste sur l’importance de la participation électorale, craignant une démobilisation de ses électeurs.

La stratégie du RN pour ce meeting repose sur deux thèmes majeurs : la défense du pouvoir d’achat et la lutte contre l’immigration. Marine Le Pen prendra la parole en premier pour aborder les questions sociales, tandis que Jordan Bardella s’adressera aux catégories plus aisées avec un discours orienté vers les milieux économiques. Le parti espère ainsi renforcer son avance et éviter toute dispersion de vote à droite, notamment vers Marion Maréchal (Reconquête) ou François-Xavier Bellamy (LR).

Valérie Hayer, tête de liste pour la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons, UDI, Parti radical), tiendra un meeting à Aubervilliers, accompagnée du Premier ministre Gabriel Attal. Avec 16% d’intentions de vote selon le dernier sondage Elabe, la liste Renaissance cherche à contrer les pronostics défavorables et à mobiliser ses électeurs autour d’un message de refus de la démagogie et du simplisme.

Hayer a appelé à un sursaut citoyen, espérant ainsi inverser la tendance et renforcer la position de la majorité présidentielle avant le scrutin. Le soutien visible de Gabriel Attal vise à donner un coup de fouet à la campagne de Renaissance en soulignant l’importance de l’enjeu européen.

Raphaël Glucksmann, tête de liste PS/Place publique, s’adresse aux électeurs depuis Marseille. Bien que les sondages le créditent de 13% d’intentions de vote, Glucksmann espère créer la surprise et décrocher la deuxième place. Son discours met en avant une vision sociale et solidaire de l’Europe, cherchant à capter les électeurs de gauche déçus par les autres formations.

Les écologistes, avec Marie Toussaint, tiennent également un meeting à Aubervilliers. Crédités de 7% d’intentions de vote, le parti visent à dépasser le seuil des 5% pour envoyer des eurodéputés à Strasbourg. Toussaint appelle à la vigilance contre la dynamique de Raphaël Glucksmann, craignant une dispersion des voix à gauche.

Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise (LFI) se rassemblent à Toulouse, tandis qu’Éric Zemmour de Reconquête tient un meeting dans la Drôme. Chaque candidat espère mobiliser ses partisans et convaincre les indécis lors de ce dernier week-end de campagne.

Ce dernier dimanche de campagne avant les élections européennes du 9 juin est crucial pour toutes les formations politiques. Les meetings se multiplient, chacun cherchant à mobiliser ses électeurs et à s’assurer une place de choix lors du scrutin. Entre démonstration de force, appels à la participation et stratégies de dernier recours, la bataille pour l’Europe s’intensifie à mesure que le jour du vote approche.