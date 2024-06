Dégradations de la statue de Louis XIV à Lyon : Le Front Populaire accusé sur les réseaux sociaux

Le 12 juin 2024, une manifestation contre l’extrême droite a rassemblé plus de 4500 personnes à Lyon. Malheureusement, cet événement a été suivi de dégradations significatives dans le centre-ville, notamment sur la rue de la République et la statue de Louis XIV, place Bellecour. Des tags, tels que « D’ici à la Kanaki anti-France » et « France = colons », ont été inscrits sur le monument historique.

La statue de Louis XIV avait été récemment restaurée et réinstallée après des travaux. Ce n’est pas la première fois que cette statue est vandalisée depuis son retour.

De nombreux internautes accusent des militants Front Populaire d’être responsables de ces dégradations. C’est le cas de l’eurodéputée RN Aurélia Beigneux.

🔴 À Lyon, la statue de Louis XIV place Bellecour, à été dégradée par l’extrême-gauche avec le slogan « Anti France ».



➡️ C’est donc clair : ces militants du #FrontPopulaire détestent la France et les Français et veulent détruire notre culture et civilisation.

🗳️ Les 30 juin et… pic.twitter.com/1sNax8JsUB — Aurélia Beigneux 🇫🇷🐾 (@AureliaBeigneux) June 13, 2024

« Il y a des discussions en cours pour la mise en place de nouveaux dispositifs de protection », a indiqué la collectivité dirigée par Bruno Bernard. Mohamed Chihi, adjoint à la Sûreté, Tranquillité et Sécurité, a également condamné ces nouvelles dégradations sur Twitter.

Hector M.