Découvrez quelle somme d’argent réclame Kylian Mbappé au PSG auprès de l’UEFA

Les départs des stars du Paris-Saint Germain ne se font décidément jamais sans vagues. Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle puisque le nouvel attaquant du Real Madrid vient d’engager une procédure auprès de la commission juridique de la LFP et de l’UEFA afin d’obtenir des sommes dues, selon Le Monde.

Kylian Mbappé est désormais l’avant-centre du Real Madrid, le plus grand club du monde, mais il n’en oublie pas pour autant le Paris-SG. Car son ancien club lui doit visiblement beaucoup d’argent. Énormément d’argent. Kylian Mbappé possédait à l’époque le plus gros contrat footballistique d’Europe. Forcément, en cas de litige, les sommes montent vite…

Ainsi, il s’estime lésé à hauteur de 55 millions d’euros , l’addition de plusieurs mois de salaires non réglés mais aussi d’une prime d’éthique et d’une prime à la signature. La commission juridique de la LFP et l’UEFA via la Fédération Française de Football (FFF) ont donc été contactées dans ce but précis par le camp Mbappé, comme l’a annoncé Le Monde.