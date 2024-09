Découvrez quelle personnalité influente appelle au boycott de Pernod-Ricard à Marseille

C’est une annonce qui fait grand bruit à Marseille et ses alentours. Dans les cafés, bars et restaurants, certes, mais pas que. Un deal économique majeur entre deux sociétés ne plaît pas du tout aux Marseillais. A tel point que certains d’entre eux en appellent au boycott.

Alors que l’entreprise Pernot Ricard, détentrice entre autres de 240 marques -parmi elles Ricard, Pastis 51, Ballantines, Mumm, Jameson, Absolut, Suze, Ararat, Long John-, vient d’annoncer un partenariat d’ampleur avec le Paris-Saint Germain, beaucoup de fans de l’Olympique de Marseille sont surpris de cette alliance.

Pour eux, le Ricard, c’est Marseille et rien d’autre. À tel point que sur les réseaux sociaux, un appel au boycott général des marques emblématiques de l’entreprise est lancée. Via un hashtag clair et net.

S’il est vrai que Paul Ricard est né à Marseille le 9 juillet 1909 et a bien créé le « Pastis Ricard », au point d’en devenir une boisson alcoolisée adoubée dans le sud (à boire avec modération), difficile d’interdire à Pernod Ricard de pactiser avec d’autres contrées… Et notamment Paris.

Dernière personnalité en date à rejoindre les rangs de l’appel au boycott : Rachid Zeroual, l’emblématique leader des South Winners, le plus grand groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, toujours très impliqué dans la vie du club et dans la vie de la cité phocéenne.

Dans un post sur X, le président des South Winners n’y va pas par quatre chemins : « Boycott général !!« .

Ce dernier reçoit une immense majorité de messages de soutiens : « Oh non pitié pas le Ricard !!« , « Excellent bientôt la bouillabaisse à Paris » ou encore « La honte ,vous êtes écoeurant, depuis 50 ans je suis fidèle à Ricard , justement demain terminé votre pastis ,vous perdez un client et je ne suis pas le seul croyez moi, la honte des Marseille, j’ai envie de vomir.«

D’autres l’incitent désormais à promouvoir d’autres boissons similaires, comme le Casanis (Corse)… La guéguerre Paris-Marseille bat son plein. Espérons que ce soit aussi passionnant en Ligue 1…