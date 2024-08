Décès de Michel Guérard : un géant de la gastronomie française s’éteint à 91 ans

Le chef Michel Guérard, triplement étoilé au guide Michelin depuis 1977, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 91 ans, à son domicile à Eugénie-les-Bains, dans les Landes. Cette triste nouvelle a été confirmée par son entourage, y compris par Florence Pelizzari, sa secrétaire, et le maire d’Eugénie-les-Bains, Philippe Brethes.

Considéré comme l’un des pionniers de la nouvelle cuisine, Michel Guérard a révolutionné la gastronomie française dans les années 1970 aux côtés de grands chefs tels que Paul Bocuse et Alain Senderens. Son restaurant Les Prés d’Eugénie, situé dans un petit village thermal, est devenu un temple de la haute gastronomie.

Un parcours d’exception

Né le 27 mars 1933 à Vétheuil, dans le Val-d’Oise, Michel Guérard était fils de bouchers. Bien qu’il rêvait de devenir médecin, il se dirigea vers la cuisine, faisant son apprentissage en pâtisserie à Mantes-la-Jolie. À 25 ans, il fut sacré Meilleur Ouvrier de France. Son parcours l’a conduit à travailler dans des établissements prestigieux, comme le Crillon et le Lido à Paris. Cependant, c’est au Pot-au-feu, un petit bistrot à Asnières, qu’il a véritablement fait ses preuves en attirant une clientèle parisienne exigeante.

En 1974, il s’installe dans les Landes et fonde Les Prés d’Eugénie, un relais & châteaux qui deviendra sa scène culinaire. Ce domaine de 15 hectares, avec ses jardins et ses installations de bien-être, incarne l’esprit de l’art de vivre à la française, où la gastronomie se mêle à la nature.

Un héritage culinaire

Michel Guérard est également l’inventeur de la cuisine minceur, une approche qui prône des plats savoureux tout en respectant les préoccupations diététiques de ses convives. Son livre « Grande Cuisine Minceur », qui a connu un immense succès, a vendu plus d’un million d’exemplaires.

Ses plats signatures, tels que l’œuf de poule au caviar et le homard rôti légèrement fumé, reflètent son approche naturaliste de la cuisine. Reconnu pour son talent exceptionnel, il a formé de nombreux chefs renommés, tels qu’Alain Ducasse et Michel Troisgros.

Un homme de cœur

Au-delà de ses réalisations culinaires, Michel Guérard était également un homme de théâtre et de philosophie, aimant dire : « En enfilant le tablier de chef, je suis sur une scène de théâtre et je soigne mes convives. » Son approche de la gastronomie était marquée par son sens de l’humour et son humilité. Il partageait sa vie et sa passion avec sa femme Christine, avec qui il a construit leur légende culinaire avant sa disparition en 2017.

La gastronomie mondiale pleure aujourd’hui un de ses plus grands ambassadeurs. Michel Guérard, avec son sourire malicieux et son talent inégalé, a marqué de son empreinte l’histoire de la cuisine. Ses contributions à la gastronomie française continueront d’inspirer les chefs et les gourmets du monde entier.