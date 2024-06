Décès de Françoise Hardy, icône des sixties et de la chanson française, à l’âge de 80 ans

Thomas Dutronc a partagé la nouvelle ce mardi 11 juin sur les réseaux sociaux : la disparition de la chanteuse Françoise Hardy, sa maman, avec le simple message « Maman est partie… »

L’icône de la chanson française et de la période yé-yé avait révélé en juin 2019 qu’elle luttait contre un cancer du pharynx. Suite à de lourdes épreuves liées à sa santé, elle avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière.

En décembre dernier, dans une interview accordée à nos confrères de Paris Match, Françoise Hardy avait partagé son calvaire, évoquant les effets dévastateurs de ses récentes radiothérapies sur sa santé physique et mentale. Elle exprimait le désir de quitter ce monde le plus tôt possible, dans les conditions les moins douloureuses qui soient.

Quelques semaines avant sa disparition, elle avait adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, appelant le président à légiférer sur la fin de vie. Cet appel poignant était sa dernière prise de parole publique.

Icône des sixties, Françoise Hardy s’était révélée à 18 ans, en 1962, avec le tube Tous les garçons et les filles, vendu à deux millions d’exemplaires en quelques semaines. Elle avait par la suite rencontré d’autres succès inoubliables, avec des chansons telles que Comment te dire adieu, écrite par Serge Gainsbourg, Message personnel, de Michel Berger, ou encore Puisque vous partez en voyage qu’elle avait interprété en duo avec Jacques Dutronc en 2000.

Retrouvez ici son premier tube, Tous les garçons et les filles