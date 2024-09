Décès de Christian-Marie Monnot, figure emblématique de France 2

Christian-Marie Monnot, journaliste et présentateur renommé, est décédé le 18 septembre 2024 à l’âge de 78 ans, des suites d’une longue maladie. Véritable pilier du paysage audiovisuel français des années 1970 à 1990, il avait marqué les téléspectateurs par ses nombreuses fonctions au sein de France Télévisions.

Monnot a débuté sa carrière comme rédacteur en chef du bureau régional de FR3-Centre avant de devenir grand reporter, puis chef du service économique. Il est ensuite devenu une figure incontournable de la chaîne en présentant les journaux télévisés de Télématin sur France 2. Au fil de sa carrière, il a également été correspondant à Londres, avant de prendre en charge l’émission L’hebdo du médiateur entre 2005 et 2008. En tant que médiateur de la chaîne, il a joué un rôle important en établissant un lien direct entre la rédaction et les téléspectateurs, répondant à leurs questions et clarifiant les pratiques journalistiques.

Malgré la popularité de l’émission, celle-ci a pris fin en 2008 sous la direction de Patrick de Carolis, alors président de France Télévisions. Lors de son dernier numéro, Christian-Marie Monnot avait exprimé son regret de voir l’émission disparaître, tout en reconnaissant que l’évolution du numérique n’était pas en phase avec ses aspirations en fin de carrière.

Sa disparition a suscité de nombreuses réactions parmi ses confrères. Yannick Letranchant, directeur des opérations spéciales de France Télévisions, a salué un “confrère brillant, élégant et espiègle”, tandis que Julian Bugier lui a rendu hommage en direct lors du JT de 13 heures sur France 2. “Nous pensons à sa famille, à ses proches et à ses anciens collègues”, a-t-il déclaré, concluant ainsi une carrière marquée par l’engagement et l’élégance professionnelle.

Christian-Marie Monnot laisse derrière lui un héritage durable dans le journalisme télévisé français, et une génération de journalistes influencée par son travail.