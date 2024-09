De l’Élysée à LCI : L’ascension médiatique de Louis Sarkozy

Louis Sarkozy, fils de l’ancien président français Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias, est en train de se faire un nom en France, non pas dans la politique comme son père, mais dans les médias. À 27 ans, Louis a rejoint l’équipe de LCI en tant que chroniqueur, apparaissant régulièrement dans l’émission « 22 heures Rochebin », animée par Darius Rochebin et Emilie Broussouloux.

Un début remarqué sur LCI

Dès ses premières interventions sur LCI, Louis Sarkozy a su captiver l’attention du public et des critiques. Le 26 août 2024, il a fait forte impression en commentant des sujets d’actualité comme le choix du Premier ministre par Emmanuel Macron. Sa prestation a été saluée par Laurence Haïm, éditorialiste au Figaro, qui n’a pas hésité à le qualifier de « nouvelle star en France ». Pour Haïm, Louis Sarkozy a montré un talent prometteur et une analyse percutante, se positionnant comme une figure à suivre dans le paysage médiatique.

Louis Sarkozy n’est pas un simple « fils de ». Il possède un solide bagage académique avec un master en diplomatie et relations internationales de l’American University à Washington D.C., ainsi que des études à l’Académie militaire de Valley Forge et à l’Université de New York, où il s’est spécialisé en histoire et en philosophie. Passionné par l’histoire, il a récemment publié un livre sur Napoléon Bonaparte, intitulé Napoleon’s Library : The Emperor, His Books, and Their Influence on the Napoleonic Era.

Une personnalité électrique

Bien que très présent sur les plateaux de télévision français, Louis Sarkozy vit principalement aux États-Unis, à Washington D.C., où il s’est installé avec sa femme, Natali Husic. Le couple réside dans une maison dans la banlieue de Bethesda, Maryland. Natali Husic, mannequin et cheffe de projet pour une entreprise liée à Richard Attias, beau-père de Louis, partage avec lui une passion pour la culture et l’histoire.

En plus de ses talents de chroniqueur et de ses connaissances historiques, Louis Sarkozy se décrit comme un « cuisinier expérimental » avec une préférence pour les viandes et les fromages, notamment l’emmental et le comté. Grand amateur de musique classique, il apprécie particulièrement Schubert, tandis que sa femme préfère Chopin.

Louis Sarkozy s’affirme de plus en plus comme une personnalité à suivre, tant dans le domaine médiatique que dans le paysage intellectuel français. S’il est encore trop tôt pour dire où sa carrière le mènera, ses débuts prometteurs sur LCI et ses réflexions critiques sur l’actualité laissent entrevoir un avenir brillant pour ce jeune homme issu d’une des familles les plus influentes de France.