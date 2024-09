De la cible au grand écran : Kim Ye-ji passe des JO au rôle de tueuse à gages

Connue pour son sang-froid et son style unique lors des épreuves de tir des Jeux olympiques de Paris 2024, la Sud-Coréenne Kim Ye-ji, médaillée d’argent, fait un tournant étonnant dans sa carrière. Elle vient de décrocher son premier rôle en tant qu’actrice, où elle incarnera une tueuse à gages dans la série internationale « Crush ».

Propulsée sur le devant de la scène après une vidéo virale tournée lors d’une Coupe du monde de tir à Bakou, son calme inébranlable et ses lunettes de tir futuristes ont conquis les internautes. Sa performance aux JO, avec sa casquette de base-ball à l’envers, lui a valu une popularité massive sur les réseaux sociaux, jusqu’à attirer l’attention du milliardaire Elon Musk, qui a même suggéré qu’elle devrait jouer dans un film.

Le talent de Kim Ye-ji s’étend désormais au-delà du tir, et elle rejoint un casting international dans cette série qui abordera des thèmes comme le racisme et la xénophobie. Un nouveau chapitre commence pour la tireuse devenue star et désormais actrice.

Alice Leroy