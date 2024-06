De Giscard d’Estaing à Hollande : Le retour des anciens présidents à l’Assemblée nationale

Après avoir été président de la République de 2012 à 2017, François Hollande est de retour en campagne pour les législatives. L’ancien président, investi par le Parti socialiste dans le cadre du « Nouveau Front populaire », est candidat dans la première circonscription de Corrèze pour les élections des 30 juin et 7 juillet 2024. Ce retour a surpris beaucoup, car ce genre de parcours politique est rare.

Un précédent unique : Valéry Giscard d’Estaing

Le seul autre président sous la Vᵉ République à avoir repris une carrière politique après avoir quitté l’Élysée est Valéry Giscard d’Estaing. VGE, président de 1974 à 1981, a été élu député en 1984, trois ans après sa défaite face à François Mitterrand. À 55 ans, il affichait clairement son désir de revenir en politique et avait une stratégie bien définie, commençant par les bases locales : il est devenu conseiller général puis député, et enfin président de la région Auvergne.

Hollande : un retour dans un contexte différent

François Hollande, à 69 ans, revient dans un contexte différent. Son départ de l’Élysée en 2017, bien que marquant la fin de son mandat, n’était pas dû à une défaite électorale mais à une décision de ne pas se représenter. Contrairement à VGE, Hollande a attendu sept ans avant de tenter un retour en politique.

La campagne actuelle de Hollande est justifiée par le contexte de la dissolution de l’Assemblée nationale et la montée de l’extrême droite en France. Selon le politologue Mathias Bernard, cette dissolution affaiblit encore plus Emmanuel Macron et le macronisme, ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle bipolarisation politique entre le Rassemblement national (RN) et le Nouveau front populaire.

Les défis de Hollande en Corrèze

Pour retrouver l’Assemblée nationale, François Hollande doit remporter les élections dans une circonscription actuellement tenue par Francis Dubois, un député Les Républicains soutenu par la Macronie. La tâche est ardue car la circonscription de Corrèze n’est pas un territoire facilement acquise à la gauche. Hollande devra faire tomber un adversaire bien établi, contrairement à Giscard d’Estaing qui avait bénéficié d’un ancrage local solide dans une circonscription favorable à la droite modérée.

La stratégie de retour : un parallèle avec VGE ?

Bien que les contextes soient différents, il existe des similitudes entre les candidatures de Hollande et de VGE. Tous deux avaient des ambitions politiques au-delà de leur retour à l’Assemblée. Pour VGE, les législatives de 1984 étaient une étape dans une stratégie plus large visant à revenir sur la scène nationale et potentiellement reconquérir l’Élysée en 1988. Pour Hollande, la campagne actuelle pourrait également être vue comme une tentative de réinstaller sa légitimité politique et de jouer un rôle significatif dans le paysage politique français à l’approche des prochaines élections présidentielles.

Conclusion

François Hollande suit les traces de Valéry Giscard d’Estaing en tentant un retour à l’Assemblée nationale après avoir été président. Cependant, les défis et le contexte sont différents. Le succès de Hollande dans cette entreprise pourrait avoir des répercussions importantes sur l’avenir politique de la France et sur la reconfiguration des forces en présence à l’approche des prochaines élections présidentielles.