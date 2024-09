De Cartier à Dior, S.Pri Noir conquiert le monde du luxe

Le rappeur français S.Pri Noir s’est imposé non seulement sur la scène musicale mais aussi dans l’univers de la mode de luxe. De ses collaborations avec des marques prestigieuses comme Cartier et Dior, jusqu’à sa participation à la Fashion Week de Paris, l’artiste incarne l’alliance du rap et du luxe.

Originaire du 20e arrondissement de Paris, S.Pri Noir a été fortement inspiré par le parcours du rappeur américain A$AP Rocky, qu’il cite comme modèle. « A$AP Rocky m’a fait réaliser que je pouvais collaborer avec des marques », confie-t-il. Cette vision l’a mené à sa première collaboration avec Cartier en 2019, ouvrant ainsi la voie à d’autres opportunités avec des maisons de luxe. Cette collaboration pour une paire de lunettes a marqué un tournant, créant un pont entre la culture urbaine et le monde du luxe.

Le lien entre le rap et la mode est pour lui une évidence. « Le rap vient d’un milieu urbain où chacun a son style. Il y a peu de moyens d’expression, donc il nous reste le sport, la musique et les vêtements », explique S.Pri Noir. Son style unique et son attention aux détails, des couvre-chefs rappelant son père aux coupes de cheveux originales, lui ont permis de se démarquer dans l’industrie.

En plus de ses collaborations, S.Pri Noir a fait ses premiers pas dans la création de vêtements. Lors de son dernier concert à l’Olympia, il a conçu sa tenue en collaboration avec Yves Salomon, un projet qui a rencontré un franc succès. L’artiste envisage même de lancer sa propre marque de vêtements à l’avenir, affirmant que c’est une idée « dans un coin de [sa] tête ».

Alice Leroy