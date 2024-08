David Lisnard : « Prêt à devenir Premier ministre si les conditions d’action sont réunies »

Lors de son discours de rentrée politique vendredi soir à Cannes, David Lisnard, maire de la ville et président de l’Association des maires de France, a appelé la droite à prendre des initiatives audacieuses pour sortir la France de l’impasse politique actuelle. Devant plus d’un millier de partisans rassemblés sur la Butte de Saint-Cassien, Lisnard a dressé un tableau sombre de la situation politique, qu’il qualifie de « blocage politique et institutionnel », tout en exprimant sa volonté de jouer un rôle à l’échelle nationale si les conditions d’une réelle capacité d’action sont réunies.

Lisnard, également président du mouvement Nouvelle Énergie, n’a pas exclu l’hypothèse de devenir Premier ministre, à condition d’avoir les moyens d’agir de manière significative. Après sa récente rencontre avec Emmanuel Macron, il semble que certains de ses proches le verraient bien à Matignon. Cependant, Lisnard insiste sur l’importance de réformes substantielles et de la capacité de la droite à imposer ses idées.

Il a mis en avant les réussites de sa gestion à Cannes, notamment la réduction de la dette municipale et l’accent mis sur l’éducation, en particulier les cours de grec et de latin. Selon lui, il est crucial de libérer la capacité d’action des collectivités locales et de la société en général pour préparer l’avenir des enfants.

En abordant la question de la gouvernance nationale, Lisnard a souligné la nécessité de réformes pour répondre aux défis écologiques, économiques, démographiques, et géopolitiques du pays. Il a également plaidé pour une réduction drastique de l’immigration légale, qu’il propose de diviser par huit, et a critiqué ce qu’il perçoit comme une « politique molle » du gouvernement actuel.

David Lisnard a exhorté la droite à ne pas rester spectatrice de la crise actuelle, mais à saisir les opportunités pour agir. « Il ne s’agit pas de rechercher des postes, mais de donner un véritable gouvernement à la France », a-t-il affirmé. Il a mis en garde contre une « logique sordide » qui paralyserait le débat politique et a appelé à une action audacieuse pour renverser la situation.

En conclusion, Lisnard a exprimé sa conviction que la droite doit se montrer unie et proactive, refusant de croire à une nouvelle tentative de division par Emmanuel Macron. Pour lui, c’est le moment de bâtir une nouvelle espérance pour la France, soulignant que « c’est aujourd’hui que tout commence ».