David Lisnard et son parti Nouvelle Énergie lancent leurs candidats

Après la dissolution de l’Assemblée Nationale décidée par le président de la République, Reconquête a reçu les foudres de la droite pour avoir investi 330 « candidats de division » mais il n’est pourtant pas le seul parti à placer ses pions.

Le parti de David Lisnard, maire de Cannes et proche d’Eric Ciotti, présente de nombreux candidats Nouvelle Énergie à ces législatives anticipées.

L’objectif ? « Porter une proposition politique forte, raisonnable et radicale et en finir avec le régime des technocrates et les promesses des démagogues. » peut-on lire sur leur site internet.

Sur le plateau de LCI la semaine dernière, David Lisnard a proposé face au député sortant et porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, une alternative entre Macron et Le Pen :

« L’enjeu pour nous et pour moi c’est de créer une autre alternative. Je souhaite que l’on revienne en démocratie et que l’on ait des affrontements de valeurs ».

« Partout en France, la campagne s’organise avec des candidats qui ont tous en commun de connaître le terrain » précise le parti. Et les premières investitures sont tombées : Louisa Amrouche, conseillère municipale de Nantes, pour la 2e circonscription de Loire-Atlantique ; à Lyon, Béatrice de Montille pour la 3ème circonscription du Rhône ; dans l’Ain, Khadija Unal pour la 3e circonscription ou encore Didier Réault pour la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Dans la 3e circonscription du Gard, c’est Florent Grau qui part en campagne sur une double étiquette LR-Nouvelle Énergie. Âgé de 29 ans et accompagné de sa suppléante médiatique Lisa Kamen-Hirsig, il est aujourd’hui directeur de cabinet à la mairie de Villeneuve-lez-Avignon et veut mener campagne « pour défendre ses idées et le territoire ».

Seront-ils pour autant l’alternative qu’ils ambitionnent de devenir en 2027 ?

Marie Falicon