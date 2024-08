David Lisnard appelle à la responsabilité politique alors qu’Emmanuel Macron entame ses consultations pour Matignon

Premier ministre : "Il n'y a même plus d'opposition parce qu'il n'y a plus de majorité (…), on a besoin de retrouver une démocratie vivante"@davidlisnard, maire de @villecannes, président de l’association des maires de France (@l_amf), au micro de @Stephbou08 dans #RTLMatin pic.twitter.com/n9s8B9KNds