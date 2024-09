Darmanin quitte le ministère de l’Intérieur après « les plus belles années de sa vie »

Gérald Darmanin, qui occupait le poste de ministre de l’Intérieur depuis 2020, a officiellement annoncé ce vendredi 20 septembre qu’il quitte ses fonctions après plus de quatre ans passés place Beauvau. Il rejoindra l’Assemblée nationale en tant que député Ensemble pour la République du Nord.

Dans une lettre publiée sur son compte X, l’ex-ministre a adressé un message d’adieu aux agents du ministère de l’Intérieur, exprimant sa « vive gratitude » pour leur travail et leur dévouement. Il a qualifié ces années à la tête du ministère comme « les plus belles et les plus intenses » de sa vie, soulignant le profond attachement qu’il a développé pour cette « magnifique administration ».

Durant son mandat, Gérald Darmanin a traversé des crises majeures, du Covid-19 aux attentats, en passant par les émeutes de l’été 2023. Il a profité de cette occasion pour mettre en avant les réformes accomplies, notamment la loi « séparatisme » et l’adoption du pacte migratoire européen, des projets qui, selon lui, paraissaient irréalisables pour beaucoup.

Il a également tenu à remercier le président Emmanuel Macron, pour lui avoir donné les moyens, à la fois financiers et politiques, de mener à bien sa mission.

L’après Beauvau

Si Gérald Darmanin ambitionnait le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Michel Barnier, il n’a finalement pas été retenu pour ce rôle. Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs Les Républicains, est pressenti pour lui succéder à l’Intérieur. Darmanin, quant à lui, retournera sur les bancs de l’Assemblée nationale, où il continuera à siéger en tant que député du Nord.

Dans son dernier message, il n’a pas manqué d’adresser un dernier salut aux forces de l’ordre, les remerciant profondément pour leur engagement et leur loyauté durant son mandat.