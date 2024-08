Danièle Obono appelle à des « mobilisations larges » pour soutenir la gauche à la rentrée

La députée de La France insoumise (LFI) Danièle Obono a lancé un appel ce mardi 13 août pour des mobilisations massives à la rentrée en soutien aux réformes envisagées par le Nouveau Front populaire (NFP). Alors que la gauche revendique le pouvoir à Matignon après sa victoire aux législatives, bien qu’elle n’ait pas obtenu de majorité absolue à l’Assemblée nationale, Danièle Obono a insisté sur l’importance du soutien populaire pour mener à bien leur programme.

Intervenant sur franceinfo, la députée de Paris a souligné que la gauche aurait besoin d’un appui fort, notamment des syndicats, pour accompagner les réformes prévues, telles que l’augmentation des salaires et la réforme de l’assurance-chômage. « Nous espérons et nous appelons à ce qu’il y ait des mobilisations les plus larges possibles pour accompagner les réformes que nous mettrons en œuvre », a-t-elle déclaré. Elle a également évoqué les « appels à mobilisation sociale » attendus en septembre de la part des syndicats, bien qu’aucune journée de grève ou de manifestation n’ait encore été officiellement annoncée.

Malgré les défis auxquels fait face le NFP, notamment le refus du président Emmanuel Macron de nommer Lucie Castets à Matignon, Danièle Obono reste déterminée. Elle a réaffirmé que la gauche n’aurait besoin du soutien d’aucun autre parti, rejetant l’idée de négocier avec le Rassemblement national (RN) pour abroger la réforme des retraites. « Nous ne comptons sur les voix de personne d’autre que celles des députés républicains », a-t-elle martelé, tout en soulignant que chaque élu devra voter en conscience.

Arthur Delaporte, député socialiste, a également confirmé cette position sur Sud Radio, réaffirmant que la gauche ne négocierait rien avec le RN. Il a cependant proposé une stratégie alternative concernant la réforme des retraites : remplacer la réforme actuelle par une nouvelle loi portée par les syndicats, obligeant ainsi les macronistes à justifier leur opposition.

Alice Leroy