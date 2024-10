Danièle Mazet-Delpeuch, première femme cuisinière de l’Élysée, est décédée à 82 ans

Danièle Mazet-Delpeuch, connue pour avoir été la première femme à occuper le poste de cuisinière personnelle à l’Élysée sous le mandat de François Mitterrand, est décédée lundi 30 septembre à l’âge de 82 ans. Originaire du village de Chavagnac en Dordogne, elle s’est éteinte au centre hospitalier de Brive, laissant derrière elle un héritage culinaire marquant. Cette figure emblématique de la cuisine périgourdine a inspiré le film Les Saveurs du Palais (2012), dans lequel elle est incarnée par l’actrice Catherine Frot.

Née en 1942 à Arcueil-Cachan, Danièle Mazet-Delpeuch a grandi au cœur du Périgord, où elle a appris à sublimer les produits du terroir dès son plus jeune âge. En 1973, elle a ouvert l’une des premières tables d’hôtes de France à la ferme familiale de La Borderie, devenant rapidement une ambassadrice de la cuisine périgourdine. En 1988, à la demande de François Mitterrand, elle rejoint l’Élysée pour lui préparer des plats mettant à l’honneur les spécialités du Périgord, comme les truffes et le foie gras. Sa cuisine authentique et raffinée a marqué les mémoires, notamment lors d’un célèbre dîner avec le président Mikhaïl Gorbatchev.

Après son passage à l’Élysée, Danièle Mazet-Delpeuch a poursuivi une carrière étonnante. Elle a rejoint une expédition scientifique en Antarctique en tant que cuisinière, avant de voyager à travers le monde pour faire découvrir les saveurs de sa région. Elle a également publié plusieurs ouvrages culinaires, dont Carnets de cuisine, du Périgord à l’Élysée, dans lequel elle partage son expérience à la table du président.

Femme de caractère, Danièle Mazet-Delpeuch a continué, jusqu’à ses dernières années, à défendre la cuisine du Périgord avec passion. Elle a participé à de nombreux concours et événements culinaires, et n’hésitait jamais à prendre la parole pour défendre les recettes traditionnelles de sa région. Ses obsèques auront lieu jeudi 3 octobre dans le village de Chavagnac, où elle a passé une grande partie de sa vie.

Alice Leroy