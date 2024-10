Daniel Day-Lewis sort de sa retraite pour le premier film de son fils, Ronan

Sept ans après avoir annoncé son retrait définitif du cinéma, Daniel Day-Lewis revient sous les projecteurs grâce à un projet familial qui lui tient particulièrement à cœur. Le légendaire acteur, âgé de 67 ans, a accepté de jouer dans Anemone, le premier long-métrage de son fils Ronan Day-Lewis, qui est également peintre et cinéaste. Ce film, coécrit par le père et le fils, explore les dynamiques complexes des relations familiales, notamment entre pères, fils et frères. Bien que très discret sur ce retour inattendu, Daniel Day-Lewis semble avoir été convaincu par la force du scénario et le lien personnel qu’il entretient avec le thème abordé dans le film. Aux côtés de Daniel Day-Lewis, le casting réunit Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green.

Le projet Anemone est soutenu par la société de production Focus Features, dont le président Peter Kujawski s’est dit « ravi de s’associer à un artiste visuel aussi talentueux que Ronan Day-Lewis pour son premier long-métrage, accompagné de son père, avec qui il partage une vision créative unique ». Le film marque non seulement le retour de Daniel Day-Lewis sur grand écran, mais également les débuts de son fils dans la réalisation de longs-métrages. Pour Ronan, qui a déjà vu ses œuvres exposées aux États-Unis, ce premier film est une occasion d’illustrer la profondeur de son art cinématographique tout en rendant hommage à ses racines familiales. La date de sortie d’Anemone n’a pas encore été dévoilée, mais le projet suscite déjà une forte attente dans le milieu du cinéma.

Ce retour surprenant n’est pas le premier pour l’acteur aux trois Oscars. En effet, après une pause dans les années 1990, durant laquelle il s’était installé en Italie pour apprendre la cordonnerie, Daniel Day-Lewis était revenu en 2002 dans Gangs of New York de Martin Scorsese. Ce nouvel engagement dans le film de son fils rappelle une fois de plus que, malgré sa volonté de se retirer, le septième art continue de l’attirer lorsque les projets revêtent une dimension personnelle et artistique forte. Les cinéphiles du monde entier guettent désormais avec impatience de découvrir Anemone et de voir comment ce duo familial réussira à marquer les esprits.