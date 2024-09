Daniel Auteuil revient avec « Le Fil », un film entre drame et justice

Le comédien revient en force avec son nouveau film « Le Fil », où il incarne un avocat engagé, tout en signant le scénario et la réalisation.

Daniel Auteuil, fort de cinquante ans de carrière entre drames, comédies et polars, est de retour à l’affiche avec Le Fil, un film qu’il coscénarise et réalise, tout en interprétant le rôle principal. Ce drame judiciaire met en scène Maître Jean Monier, un avocat confronté à un dilemme moral lorsqu’il accepte de défendre un père accusé du meurtre de sa femme. « Je ne m’intéresse pas spécialement aux faits divers », confie Daniel Auteuil lors d’une interview accordée à Ouest-France. « Mais ma fille Nelly, avocate et productrice du film, m’a proposé cette histoire inspirée d’un fait réel. » L’acteur raconte avoir été « embarqué » par cette tragédie et fasciné par ce personnage d’avocat complexe.

Un projet familial et personnel

Si le film est un drame puissant, il est également teinté d’un aspect personnel pour Auteuil, qui collabore avec ses propres enfants dans ce projet. « J’avais la trouille de planter le premier film produit par ma fille », admet-il. Sa fille Aurore Auteuil fait partie du casting, et son fils Zachary apparaît brièvement dans une scène. « Avant, je faisais tourner mes chiens, maintenant c’est mes enfants », plaisante-t-il. Cette collaboration familiale a cependant ajouté une certaine pression sur ses épaules, notamment lorsqu’il a cherché à rendre le film crédible.

L’intime conviction au cœur du film

Un des éléments clés du film est la question de l’intime conviction, cette notion judiciaire centrale dans les procès. « Cela a quelque chose de primaire, d’instinctif », explique Daniel Auteuil. Pour mieux comprendre les réalités de la justice pénale, il a assisté à un procès réel à Draguignan, dont il est ressorti bouleversé : « C’était violent et glaçant. » Cette expérience l’a profondément marqué, renforçant son souhait de transmettre la réalité brute des assises à l’écran.

Le poids du passé et l’élan vers l’avenir

Avec une carrière riche et variée, Daniel Auteuil reste cependant tourné vers l’avenir. « Je suis content de tout ce que j’ai fait, mais le bon temps, c’est maintenant », confie-t-il avec philosophie. À 74 ans, l’acteur ne se repose pas sur ses lauriers et évoque déjà de nouveaux projets, y compris dans la musique, une passion qu’il a découverte sur le tard.

« Le Fil » sortira en salles le 11 septembre, offrant au public une plongée intense dans les affres de la justice et les complexités humaines.

Alice Leroy