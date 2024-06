Damien Abad lâché par la majorité présidentielle

Le député sortant et ancien ministre du gouvernement Borne Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol est reparti en campagne dans sa circonscription de l’Ain. Alors qu’il assurait avoir le soutien “plein et entier” de la majorité présidentielle, une autre candidate a été investie in extremis par Renaissance : Nathalie Descours, présidente de Renew (version européenne du parti présidentiel).

Sa candidature continue de faire grincer des dents. Eric Dupond-Moretti, ministre de la justice, a confirmé aujourd’hui sur France 2 que Damien Abad “n’a pas été investi”.

🔴🗣 INFO #legislatives2024. Éric Dupond-Moretti dément que Damien Abad ait reçu le soutien de la majorité présidentielle : "C'est faux, il n'a pas été investi et n'est pas notre candidat". #Les4V @E_DupondM pic.twitter.com/s5FYM6p5MP — Telematin (@telematin) June 17, 2024

Pour rappel, Damien Abad, ancien président du groupe LR a l’Assemblée, avait été nommé ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en mai 2022 par le gouvernement d’Emmanuel Macron, avant de quitter l’exécutif en juillet suivant après des accusations de violences sexuelles.

Marie-E Desmaisons