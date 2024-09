Damian Lewis devient berger d’un jour pour faire revivre une tradition londonienne médiévale

Londres a été le théâtre d’une scène inhabituelle ce dimanche 29 septembre, lorsque l’acteur britannique Damian Lewis, connu pour ses rôles dans Homeland et Band of Brothers, a guidé un troupeau de moutons sur le pont de Southwark. L’acteur de 53 ans a revêtu pour l’occasion le manteau de laine de son grand-père et s’est muni d’un bâton de berger pour perpétuer une tradition centenaire, tout en récoltant des fonds pour la préservation du patrimoine britannique.

Cette initiative, baptisée « London Sheep Drive », est organisée chaque année depuis quinze ans par l’Honorable Guilde des Lainiers, fondée en 1180. Elle s’inscrit dans la tradition médiévale qui accordait aux « hommes libres » de la City le droit de faire traverser leurs moutons sur un pont enjambant la Tamise sans payer de péage, pour vendre leur bétail sur les marchés du nord de la ville. Aujourd’hui, le titre d’« homme libre » est honorifique, mais il permet encore à ceux qui le détiennent de participer à cet événement folklorique, transformé en opération caritative.

Damian Lewis, lui-même « homme libre » de la ville de Londres, a décrit cette journée comme « excentrique et très britannique », soulignant l’attachement particulier des Londoniens à cette tradition. Le choix de l’acteur pour mener le troupeau a également permis de médiatiser davantage cette manifestation, attirant de nombreux curieux le long des berges de la Tamise.

L’événement a également pour vocation de soutenir deux fondations : celle du lord-maire de Londres, qui finance des projets sociaux dans la capitale, et celle des lainiers, dédiée à la promotion de l’industrie lainière et à la sauvegarde de ce savoir-faire historique.

Le London Sheep Drive s’est déroulé dans un contexte festif, malgré quelques critiques liées à l’exploitation de cette tradition pour le divertissement. Des défenseurs des droits des animaux ont dénoncé cette reconstitution comme étant une forme de « spectacle animalier déguisé ». Toutefois, Damian Lewis et les organisateurs ont défendu l’événement, insistant sur son caractère inoffensif et sa vocation caritative.

Outre cet épisode insolite, le festival de la Guilde des Lainiers a également permis de récolter des dons importants destinés à financer divers projets éducatifs. L’ensemble des bénéfices sera reversé aux associations partenaires, poursuivant ainsi l’esprit d’entraide et de solidarité de cette tradition vieille de plusieurs siècles.

Alice Leroy