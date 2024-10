Cyril Linette quitte (déjà) la LFP (comme promis)

Il n’a fait que passer. Et il a tenu parole. Ce qui est rare dans le milieu politique. Ou chez certains hauts dirigeants. Cyril Linette annonce ce mercredi quitter le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Il a vu, il n’a pas vaincu. Cyril Linette a tenté une campagne expresse pour renverser le pouvoir à la LFP et prendre la place de Vincent Labrune. Mais les (grands) électeurs en ont décidé autrement.

C’est via un processus de parrainages archaïques que Cyril Linette avait pu accéder au conseil d’administration et donc postuler au poste de président de la LFP. Non élu, il quitte son poste, comme décidé à l’avance pendant les tractations (sorte de chantage, au choix) en coulisses.

« Fin de l’épisode ⁦@LFPfr⁩ ! Merci à ceux qui ont cru à mon projet et m’ont aidé d’une manière ou d’une autre. À lire dans ou sur ⁦@lequipe⁩ pour ceux que le sujet intéresse. Je reste évidemment un observateur passionné du foot français !« , écrit-il ce matin sur X.