Cyril Linette candidat à la LFP, la campagne est lancée

Le monde du football saura le 10 septembre qui est l’élu. La bataille pour accéder au trône, le poste de président de la Ligue de Football Professionel, est officiellement lancée. Cyril Linette vient d’obtenir les parrainages nécessaires, après d’intenses négociations en coulisses.

Si Cyril Linette n’est pas élu à la tête de la LFP le 10 septembre prochain, il devra démissionner de son poste au Conseil d’administration (acquis grâce aux parrainages). Voilà le type de chantage exercé par les hautes sphères du football français afin de lui permettre de concourir pour le poste de président de la Ligue. Un monde où chacun semble se tenir par la connaissance des casseroles de l’autre camp… Et où l’entre-soi agace prodigieusement les supporters de tout bord.

Ainsi, ce lundi, enfin, l’Union des Acteurs du Football (UAF) a daigné ajouter Cyril Linette à sa liste de parrainages. Alors que ce dernier était le seul candidat possible pour concurrencer Vincent Labrune dans le cadre d’une campagne expresse à la présidence. Et que ce dernier avait bénéficié du vote de Foot Unis, jeudi, comme révélé par Entrevue.

Le duel aura donc lieu. Le controversé et très critiqué Vincent Labrune, qui a hérité du poste de président au pire moment pour les finances du football français, et le candidat de la ministre des sports, qui se veut rassembleur, Cyril Linette, ex-directeur général de L’Équipe et du PMU.

« J’ai dû m’engager formellement auprès des Familles, soucieuses de conserver une part de voix, à ne pas rester au conseil d’administration dans l’éventualité où je ne serais pas élu président », a expliqué Cyril Linette sur X, suite à nos révélations. « Mais l’élection nous offrira l’opportunité de débattre des évolutions nécessaires dans la gouvernance pour une meilleure représentativité des parties prenantes ».